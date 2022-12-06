Elden Ring yönetmeni oyunun neden başarılı olduğunu bilmiyor!

Tam Boyutta Gör Bu yılın şüphesiz en çok ses getiren oyunlarından birisi Elden Ring oldu. Sadece yılın değil oyun tarihinin en önemli oyunlarından birisi olarak kabul edilen Elden Ring’i başarılı yapan neydi? Bu soruyu yönetmen bile cevaplayamadı!

Elden Ring nasıl başarılı oldu?

Elden Ring özellikle istisnai olarak görülen devasa açık dünyası ve keşfetme hislerini sekteye uğratmadan sayısız gizem dolu bölgeleri oyuncuya sunması ile ilgi gördü. Bu denli açık dünyada boss kesmeye gerek duymadan ilerleyebilmek ve keşfetmek oyuncuları mesh etti.

Yılın oyunu sizce hangisi? Elden Ring mi, God of War Ragnarok mu? 3 hf. önce eklendi

Daha önce Dark Souls ile tanıdığımız oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki, bir etkinlikte oyunun neden başarılı olduğu sorusuna cevap veremedi. Miyazaki bu konuda herhangi bir fikrinin olmadığını ve oyunu yeniden tasarlasa bu başarıyı yakalayamayacağını düşündüğünü belirtti.

Miyazaki oyunun başarısını analiz etmek ve nedenlerini bulmak gibi konulara zaman kaybetmemek için girmediğini dile getirirken, yeni oyunlardaki kararlarını etkilememesi için oyuncu geri bildirimlerini de çok az miktarda okuduğunu vurguladı. Kısacası bu başarı sonraki bir Miyazaki oyununda da tekrarlanacak mı belli değil.

Sadece ilk 2 haftasında 12 milyon adet satan Elden Ring aylık bir milyon civarında bir ortalama tutturdu ve Kasım ayı itibariyle de 17 milyon rakamını geride bıraktı.

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