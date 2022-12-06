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    Anlık Bildirim

    Elden Ring yönetmeni oyunun neden başarılı olduğunu bilmiyor!

    Son yılların en çok dikkat çeken oyunu olan Elden Ring’in yönetmeni halen neden bu kadar başarılı olduğunu bilmiyor. Aynı başarıyı tekrarlayabilir mi o da meçhul. 
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    Elden Ring Tam Boyutta Gör
    Bu yılın şüphesiz en çok ses getiren oyunlarından birisi Elden Ring oldu. Sadece yılın değil oyun tarihinin en önemli oyunlarından birisi olarak kabul edilen Elden Ring’i başarılı yapan neydi? Bu soruyu yönetmen bile cevaplayamadı!

    Elden Ring nasıl başarılı oldu?

    Elden Ring özellikle istisnai olarak görülen devasa açık dünyası ve keşfetme hislerini sekteye uğratmadan sayısız gizem dolu bölgeleri oyuncuya sunması ile ilgi gördü. Bu denli açık dünyada boss kesmeye gerek duymadan ilerleyebilmek ve keşfetmek oyuncuları mesh etti.

    Daha önce Dark Souls ile tanıdığımız oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki, bir etkinlikte oyunun neden başarılı olduğu sorusuna cevap veremedi. Miyazaki bu konuda herhangi bir fikrinin olmadığını ve oyunu yeniden tasarlasa bu başarıyı yakalayamayacağını düşündüğünü belirtti.

    Miyazaki oyunun başarısını analiz etmek ve nedenlerini bulmak gibi konulara zaman kaybetmemek için girmediğini dile getirirken, yeni oyunlardaki kararlarını etkilememesi için oyuncu geri bildirimlerini de çok az miktarda okuduğunu vurguladı. Kısacası bu başarı sonraki bir Miyazaki oyununda da tekrarlanacak mı belli değil.

    Sadece ilk 2 haftasında 12 milyon adet satan Elden Ring aylık bir milyon civarında bir ortalama tutturdu ve Kasım ayı itibariyle de 17 milyon rakamını geride bıraktı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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