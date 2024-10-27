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    Anlık Bildirim

    İddia: Elden Ring, Nintendo Switch 2’ye gelecek

    Uzun yıllardır merakla beklenen yeni nesil Nintendo konsolu, sızıntılara gündem olmaya devam ediyor. Yeni bir iddiaya göre Nintendo Switch 2, FromSoftware’ın beğenilen oyununa sahip olacak.
    Elden Ring Tam Boyutta Gör
    2017 yılında hayatımıza giren Nintendo Switch, kısa sürede oyun dünyasının en popüler ev konsollarından biri olmayı başardı. Switch, başarılı bir oyun kataloğuna sahip olsa da konsolun yaşı, bazı yapımların platforma gelmesine engel oldu. Bu nedenle oyuncular, bir süre önce Nintendo’nun yeni nesil konsolu için geri sayıma başlamıştı. Geri sayımın bitmesine aylar kala yeni nesil Switch konsolunu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. 

    Elden Ring Definitive Edition yolda

    Daha önce birçok sızıntıyı gündeme atmış olan Nash Weedle, X platformu üzerinde yeni nesil Nintendo konsolu hakkında konuştu. Weedle’ın iddiasına göre son yılların en başarılı oyunlarından biri olan Elden Ring, gelecek yıl satışuna sunulacak olan Switch 2 platformuna gelecek. Bu yapımın Elden Ring: Definitive Edition olarak adlandırılacağı ve Shadow of the Erdtree eklentisi ile gelmesi bekleniyor.

    Her platformda satışa rekorları kıran Elden Ring, Switch platformunda da oldukça yüksek satış sayılarına ulaşacaktır. Yapımın Nintendo portunun FromSoftware yerine Virtuos tarafından geliştirileceği tahmin ediliyor. Virtuos, daha önce BioShock: The Collection, Dark Souls: Remastered ve Assassin’s Creed Liberation Remastered gibi portlar üzerinde çalışmıştı. Elden Ring: Definitive Edition’ın 2025 yılının sonlarına doğru satışa sunulacağı belirtiliyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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