İddia: Elden Ring, Nintendo Switch 2’ye gelecek

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Tam Boyutta Gör 2017 yılında hayatımıza giren Nintendo Switch, kısa sürede oyun dünyasının en popüler ev konsollarından biri olmayı başardı. Switch, başarılı bir oyun kataloğuna sahip olsa da konsolun yaşı, bazı yapımların platforma gelmesine engel oldu. Bu nedenle oyuncular, bir süre önce Nintendo’nun yeni nesil konsolu için geri sayıma başlamıştı. Geri sayımın bitmesine aylar kala yeni nesil Switch konsolunu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

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Elden Ring Definitive Edition yolda

Daha önce birçok sızıntıyı gündeme atmış olan Nash Weedle, X platformu üzerinde yeni nesil Nintendo konsolu hakkında konuştu. Weedle’ın iddiasına göre son yılların en başarılı oyunlarından biri olan Elden Ring, gelecek yıl satışuna sunulacak olan Switch 2 platformuna gelecek. Bu yapımın Elden Ring: Definitive Edition olarak adlandırılacağı ve Shadow of the Erdtree eklentisi ile gelmesi bekleniyor.

Her platformda satışa rekorları kıran Elden Ring, Switch platformunda da oldukça yüksek satış sayılarına ulaşacaktır. Yapımın Nintendo portunun FromSoftware yerine Virtuos tarafından geliştirileceği tahmin ediliyor. Virtuos, daha önce BioShock: The Collection, Dark Souls: Remastered ve Assassin’s Creed Liberation Remastered gibi portlar üzerinde çalışmıştı. Elden Ring: Definitive Edition’ın 2025 yılının sonlarına doğru satışa sunulacağı belirtiliyor.



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Elden Ring Definitive Edition ortaya çıktı