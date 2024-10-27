İddia: Elden Ring, Nintendo Switch 2’ye gelecek

Elden Ring Definitive Edition yolda
Daha önce birçok sızıntıyı gündeme atmış olan Nash Weedle, X platformu üzerinde yeni nesil Nintendo konsolu hakkında konuştu. Weedle’ın iddiasına göre son yılların en başarılı oyunlarından biri olan Elden Ring, gelecek yıl satışuna sunulacak olan Switch 2 platformuna gelecek. Bu yapımın Elden Ring: Definitive Edition olarak adlandırılacağı ve Shadow of the Erdtree eklentisi ile gelmesi bekleniyor.
Her platformda satışa rekorları kıran Elden Ring, Switch platformunda da oldukça yüksek satış sayılarına ulaşacaktır. Yapımın Nintendo portunun FromSoftware yerine Virtuos tarafından geliştirileceği tahmin ediliyor. Virtuos, daha önce BioShock: The Collection, Dark Souls: Remastered ve Assassin’s Creed Liberation Remastered gibi portlar üzerinde çalışmıştı. Elden Ring: Definitive Edition’ın 2025 yılının sonlarına doğru satışa sunulacağı belirtiliyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu