Tam Boyutta Gör FromSoftware'in Elden Ring evreninde geçen bağımsız co-op oyunu Elden Ring Nightreign için beklenen çıkış tarihi ve fiyat bilgisi paylaşıldı. Bandai Namco’nun duyurusuna göre oyun, 30 Mayıs 2025’te PlayStation, Xbox ve PC için çıkış yapacak.

Elden Ring Nightreign çıkış tarihi belli oldu

FromSoftware tarafından ilk olarak geçtiğimiz yıl The Game Awards 2024 töreninde duyurulan yeni Elden Ring oyunu Elden Ring Nightreign için detaylar netleşmeye başladı. Duyuruya göre 30 Mayıs 2025’te çıkacak Elden Ring Nightreign, Elden Ring’in genişleme paketi Shadows of the Erdtree'de olduğu gibi 40 dolarlık bir fiyat etiketiyle geliyor ve yeni oynanış görüntülerinin ve daha fazla detayın önümüzdeki aylarda paylaşılması bekleniyor.

Kaçıranlar için Elden Ring Nightreign, ana oyundan ve Shadows of the Erdtree DLC'sinden tamamen farklı bir oynanış yönüne açılacak. Bu yeni oyun, aksiyon ve hayatta kalma türlerinin bir kombinasyonu olarak tasarlanmış ve tamamen bağımsız bir yapım. Üstelik co-op (ortak) multiplayer moduyla, oyunculara en fazla üç kişi birlikte oynama imkanı sağlıyor.

PS Plus Şubat 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium 9 sa. önce eklendi

Oyunda, Limveld adlı topraklarda geçen harita, zaman geçtikçe giderek küçülecek ve oyuncuları daha zorlu patronların ve düşmanların dolaştığı aksiyonun merkezine doğru götürecek. Bu bağlamda Elden Ring dünyasını keşfetmekten çok aksiyona ve stratejiye odaklanan bir yapıya sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Elden Ring Nightreign çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı