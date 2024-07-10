Electrify America, şarj istasyonlarında şarjı %85 ile sınırlayacak

Amaç sıkışıklığı azaltmak
Elektrikli araçların bataryaları düşük şarj seviyelerinde hızlı şekilde şarj olurken, bataryalar doldukça şarj hızı düşüyor. Özellikle %80-90 seviyelerinde oldukça düşen şarj hızları, istasyonların verimli bir şekilde kullanılamamasına ve yoğun zamanlarda sıkışıklıkların yaşanmasına sebep oluyor. Şirket bunu sıkışıklığı gidermek için Güney Kaliforniya'da seçtiği 10 yoğun istasyonda uygulamayı başlattı.
Electrify America, çok sayıda alternatif istasyonun olduğunu lokasyonların seçildiğini, bu sebeple düşük menzilli araçların uygulamadan etkilenmeyeceğini ifade etti. Araçların şarj seviyesi %85'e ulaştığında oturum otomatik olarak sona erecek ve sürücülere bekleme ücretleri kesilmeden önce hareket etmeleri için 10 dakika süre tanınacak.
Electrify America, pilot uygulama sırasında istasyon performansını ve müşteri geri bildirimlerini sürekli olarak izleyeceğini ve gerektiğinde ayarlama yapacağını söyledi. Tesla da daha önce Supercharger istasyonlarında benzer bir şarj sınırını uygulamış ve kullanıcılardan olumlu geri bildirimler almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.