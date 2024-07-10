Electrify America, şarj istasyonlarında şarjı %85 ile sınırlayacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD'de şarj istasyonu işletmeciliği yapan Electrify America, istayonlardaki sıkışıklığı azaltmak için 10 şarj istasyonunda elektrikli araçları %85 şarj seviyesiyle sınırlayan bir pilot uygulama başlattı.

Amaç sıkışıklığı azaltmak

Elektrikli araçların bataryaları düşük şarj seviyelerinde hızlı şekilde şarj olurken, bataryalar doldukça şarj hızı düşüyor. Özellikle %80-90 seviyelerinde oldukça düşen şarj hızları, istasyonların verimli bir şekilde kullanılamamasına ve yoğun zamanlarda sıkışıklıkların yaşanmasına sebep oluyor. Şirket bunu sıkışıklığı gidermek için Güney Kaliforniya'da seçtiği 10 yoğun istasyonda uygulamayı başlattı.

Stellantis, Avrupa'yı hafif hibrit modellerle dolduracak 15 sa. önce eklendi

Electrify America, çok sayıda alternatif istasyonun olduğunu lokasyonların seçildiğini, bu sebeple düşük menzilli araçların uygulamadan etkilenmeyeceğini ifade etti. Araçların şarj seviyesi %85'e ulaştığında oturum otomatik olarak sona erecek ve sürücülere bekleme ücretleri kesilmeden önce hareket etmeleri için 10 dakika süre tanınacak.

Electrify America, pilot uygulama sırasında istasyon performansını ve müşteri geri bildirimlerini sürekli olarak izleyeceğini ve gerektiğinde ayarlama yapacağını söyledi. Tesla da daha önce Supercharger istasyonlarında benzer bir şarj sınırını uygulamış ve kullanıcılardan olumlu geri bildirimler almıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Electrify America, istasyonlarında şarjı %85 ile sınırlayacak