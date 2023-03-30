Electronic Arts, işler iyi giderken çalışanlarının yüzde 6’sını işten çıkarıyor

Electronic Arts'ta yaprak dökümü
EA, son çeyrek raporlarında 1.3 milyar dolarlık brüt kâr elde etmiş ve önceki yılın aynı dönemine göre, bu ekonomik şartları altında dahi büyümeyi başarmıştı. Dolayısıyla işten çıkarma kararı biraz beklenmedik diyebiliriz. EA, aldıkları bu kararın optimizasyon ile ilgili olduğunu söylüyor. Stratejiler ile uyumlu olmayan bazı ekipler yeniden yapılandırılacak ancak bu ekiplerin hangileri olduğu söylenmedi.
Bu arada son verilere göre EA’nın 12.900 çalışanı bulunuyor, dolayısıyla işten çıkartılan personel sayısı yaklaşık olarak 774 kişi olacak. EA aynı zamanda etkilenecek çalışanlara eğer mümkünse başka bir projede çalışma fırsatı sunacak. Bu mümkün olmaz ise kıdem tazminatı, sağlık ve geçiş hizmetleri işten çıkartılanlara sağlanacak. Yapılan bu işten çıkarmalarda yaklaşık olarak 170 milyon ila 200 milyon dolar arasında masraf yapılacağı belirtiliyor.Kaynakça https://www.polygon.com/23662246/electronic-arts-layoffs-800-workers-quarterly-earnings https://www.ea.com/news/update-to-our-business-march-2023?isLocalized=true Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı