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    Electronic Arts, işler iyi giderken çalışanlarının yüzde 6’sını işten çıkarıyor

    Electronic Arts (EA) finansal anlamda işler iyi giderken beklenmedik bir karar ile gündeme geldi. EA yaptığı açıklamada öncelikler doğrultusunda iş gücünün önemli kısmını işten çıkaracağını duyurdu.
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    Electronic Arts, çalışanlarının yüzde 6’sını işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyası başta olmak üzere özellikle pandemi sonrası taleplerin eski seviyeye düştüğü her sektörde büyük çaplı işten çıkarmaların yaşandığını gözlemledik. Talep düşüşüne ek olarak ekonomik şartlar da “oyuna” dahil edildiğine oyun sektörünün devi Electronic Arts (EA) bile sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyor. Firma, yaptığı açıklamada iş gücünün yüzde 6’sını işten çıkaracağını duyurdu.

    Electronic Arts'ta yaprak dökümü

    EA, son çeyrek raporlarında 1.3 milyar dolarlık brüt kâr elde etmiş ve önceki yılın aynı dönemine göre, bu ekonomik şartları altında dahi büyümeyi başarmıştı. Dolayısıyla işten çıkarma kararı biraz beklenmedik diyebiliriz. EA, aldıkları bu kararın optimizasyon ile ilgili olduğunu söylüyor. Stratejiler ile uyumlu olmayan bazı ekipler yeniden yapılandırılacak ancak bu ekiplerin hangileri olduğu söylenmedi.

    Bu arada son verilere göre EA’nın 12.900 çalışanı bulunuyor, dolayısıyla işten çıkartılan personel sayısı yaklaşık olarak 774 kişi olacak. EA aynı zamanda etkilenecek çalışanlara eğer mümkünse başka bir projede çalışma fırsatı sunacak. Bu mümkün olmaz ise kıdem tazminatı, sağlık ve geçiş hizmetleri işten çıkartılanlara sağlanacak. Yapılan bu işten çıkarmalarda yaklaşık olarak 170 milyon ila 200 milyon dolar arasında masraf yapılacağı belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.polygon.com/23662246/electronic-arts-layoffs-800-workers-quarterly-earnings https://www.ea.com/news/update-to-our-business-march-2023?isLocalized=true
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