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Oyunlarıyla oyun dünyasının en popüler şirketlerinden birisi olan Electronic Arts, geçtiğimiz saatlerde Yüzüklerin Efendisi sevenler için güzel bir haber verdi.

Mobil Yüzüklerin Efendisi Oyunu Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde Electronic Arts ve Middle-earth Enterprises bir ortaklığa imza attığını açıkladı. Ardından da Electronic Arts, Yüzüklerin Efendisi'nin yeni oyununu duyurdu. Açıklamaya göre oyun, mobil cihazlar için çıkış yapacak. Ne yazık ki şu an için oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Oyunun detaylarıan baktığımızdaysa çevrimiçi ücretsiz bir rol yapma oyunu olacağını görüyoruz. Oyunda geniş bir karakter listesi olması bekleniyor ve ayrıca Yüzüklerin Efendisi - Hobbit gibi yapımlarda gördüğümüz hikayeleri oyunda da göreceğiz. Oyunda, evrende bilinen bazı savaşlar da bulunacak. Oyun büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl çıkış yapacaktır.

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Electronic Arts mobil için Yüzüklerin Efendisi oyunu geliştiriyor