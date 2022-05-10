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    Electronic Arts mobil için Yüzüklerin Efendisi oyunu geliştiriyor

    Popüler oyun şirketi Electronic Arts, Middle-earth Enterprises ile ortaklığa gittiğini ve Yüzüklerin Efendisi için mobil bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı. 
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    Electronic Arts mobil için Yüzüklerin Efendisi oyunu geliştiriyor
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    Oyunlarıyla oyun dünyasının en popüler şirketlerinden birisi olan Electronic Arts, geçtiğimiz saatlerde Yüzüklerin Efendisi sevenler için güzel bir haber verdi.

    Mobil Yüzüklerin Efendisi Oyunu Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde Electronic Arts ve Middle-earth Enterprises bir ortaklığa imza attığını açıkladı. Ardından da Electronic Arts, Yüzüklerin Efendisi'nin yeni oyununu duyurdu. Açıklamaya göre oyun, mobil cihazlar için çıkış yapacak. Ne yazık ki şu an için oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

    Oyunun detaylarıan baktığımızdaysa çevrimiçi ücretsiz bir rol yapma oyunu olacağını görüyoruz. Oyunda geniş bir karakter listesi olması bekleniyor ve ayrıca Yüzüklerin Efendisi - Hobbit gibi yapımlarda gördüğümüz hikayeleri oyunda da göreceğiz. Oyunda, evrende bilinen bazı savaşlar da bulunacak. Oyun büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl çıkış yapacaktır.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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