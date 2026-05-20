Kingdom Come'ı yapan stüdyo, açık dünya Yüzüklerin Efendisi oyununu duyurdu

Mafia serisinin de yaratıcısı olan Daniel Vávra'nın kurduğu Warhorse Studios, son yılların en başarılı RPG serilerinden Kingdom Come: Deliverance'ın arkasındaki stüdyo olarak biliniyor. Özellike geçtiğimiz yıl çıkan Kingdom Come: Deliverance II, tüm zamanların en iyi RPG oyunları arasında kabul ediliyor. Bu yüzden stüdyonun Yüzüklerin Efendisi oyununundan da beklentiler epey yüksek.
Yeni Bir Kingdom Come Oyunu da Geliyor
Bu arada stüdyo Kingdom Come serisini de unutmuş değil. Aksine dünkü duyuruda yeni bir Kingdom Come oyununun da yolda olduğu duyuruldu. Bunun ana serinin üçüncü oyunu mu yoksa bir yan proje mi olduğu bilinmiyor. Çünkü stüdyo sadece "yeni bir Kingdom Come macerası" demekle yetindi.
Yüzüklerin Efendisi serisinin oyun dünyasındaki karnesi aslında hiç de fena değil. Arada Gollum gibi fiyaskolar olsa da Shadow of Mordor, The Battle for Middle-earth ve The Third Age gibi çok sevilen oyun uyarlamaları da yapıldı. Şimdi Warhorse, büyük bütçeli bu yeni oyunuyla çıtayı daha da yukarı çekmeye çalışacak.
