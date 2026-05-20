    Kingdom Come'ı yapan stüdyo, açık dünya Yüzüklerin Efendisi oyununu duyurdu

    Kingdom Come: Deliverance serisiyle son yılların en iyi RPG oyunlarından ikisini yapan Warhorse Studios, açık dünya Yüzüklerin Efendisi oyununu duyurdu. Ayrıca yeni Kingdom Come oyunu da geliyor.

    Hatırlarsanız Mart ayından oyunseverleri bir hayli heyecanlandıran bir iddia ortaya atılmış ve Warhorse Studios'un açık dünya bir Yüzüklerin Efendisi oyunu yapacağı öne sürülmüştü. Hem serinin hayranlarını hem de Warhorse'tan bu tarz bir oyun görmek isteyenleri heyecanlandıran bu ihtimal, artık bir iddiadan çok daha fazlası. Çünkü Warhorse, bugün bir açıklama yaparak açık dünya Yüzüklerin Efendisi oyunu üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

    Mafia serisinin de yaratıcısı olan Daniel Vávra'nın kurduğu Warhorse Studios, son yılların en başarılı RPG serilerinden Kingdom Come: Deliverance'ın arkasındaki stüdyo olarak biliniyor. Özellike geçtiğimiz yıl çıkan Kingdom Come: Deliverance II, tüm zamanların en iyi RPG oyunları arasında kabul ediliyor. Bu yüzden stüdyonun Yüzüklerin Efendisi oyununundan da beklentiler epey yüksek.

    Yeni Bir Kingdom Come Oyunu da Geliyor

    Bu arada stüdyo Kingdom Come serisini de unutmuş değil. Aksine dünkü duyuruda yeni bir Kingdom Come oyununun da yolda olduğu duyuruldu. Bunun ana serinin üçüncü oyunu mu yoksa bir yan proje mi olduğu bilinmiyor. Çünkü stüdyo sadece "yeni bir Kingdom Come macerası" demekle yetindi.

    Yüzüklerin Efendisi serisinin oyun dünyasındaki karnesi aslında hiç de fena değil. Arada Gollum gibi fiyaskolar olsa da Shadow of Mordor, The Battle for Middle-earth ve The Third Age gibi çok sevilen oyun uyarlamaları da yapıldı. Şimdi Warhorse, büyük bütçeli bu yeni oyunuyla çıtayı daha da yukarı çekmeye çalışacak.

