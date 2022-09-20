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    Beklenen oldu: Iron Man’in oyunu duyuruldu

    Geçtiğimiz aylarda EA’nin Iron Man oyunu üzerinde çalıştığı sızdırılmıştı. İddiaların artmasının ardından EA, yeni Iron Man oyununu resmen duyurdu. Oyunu Motive Studio geliştirecek.
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    Demir Adam oyunu duyuruldu
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    Bir zamanlar süper kahraman oyunları, sektörün en başarısız oyunlarıyken son yıllarda bu denge ciddi anlamda değişmeye başladı. Marvel’s Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales ve Guardians of the Galaxy’nin başarılarının ardından Marvel oyunları, birçok stüdyonun dikkatini çekti. Geçtiğimiz haftalarda yeni Captain America ve Black Panther oyununun duyurulmasının ardından şimdi de Iron Man oyunu duyuruldu.

    Star Wars: Squadrons ve Dead Space Remake’in geliştiricisi tarafından geliştiriliyor

    Electronic Arts, yeni paylaştığı gönderi ile Iron Man oyununu duyurdu. Üçüncü şahıs bakış açısına sahip olacak Iron Man, tek kişilik bir aksiyon-macera oyunu olacak. Star Wars Battlefront 2, Star Wars: Squadrons ve Dead Space Remake’in geliştiricisi Motive Studio, oyunun geliştirme görevini üstlenecek. Proje, Marvel’s Guardians of the Galaxy’de görev almış Oliver Proulx tarafından yönetilecek.

    Marvel Games ile iş birliği içerisinde geliştirilen oyun, Iron Man’in zengin tarihine dokunan, Tony Stark'ın karmaşıklığını, karizmasını ve yaratıcı dehasını kanalize eden ve oyuncuların gerçekten Iron Man olarak oynamanın nasıl bir şey olduğunu hissetmelerini sağlayan orijinal bir hikâyeye sahip olacak. Projenin başındaki Oliver Proulx, kendilerine ait benzersiz bir hikaye yaratmak için harika bir fırsata sahip olduklarını ve Marvel’ın yeni şeyler denemek için stüdyoyu teşvik ettiğini belirtti.

    EA, daha fazla Marvel oyunu yapacak

    Electronic Arts, projenin yapım aşamasının başlarında olduğunu ve ileride daha fazla bilgi paylaşacaklarını belirtti. Ayrıca firma, Marvel ile daha fazla oyun yapacaklarını da duyurdu. EA, birçok oyuncu tarafından beğenilmese de firmanın stüdyoları, oyun dünyasında oldukça sevilen oyunları geliştirdi.

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    M
    makine26 1 gün önce

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