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    Electronic Arts yeni oyunlarını 11 Haziran'da tanıtacak

    Electronic Arts, her yıl düzenlediği EA Play Live etkinliğini bu yıl da yapacak. Koronavirüs nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilecek etkinlikte şirketin yeni oyunlarını duyurması bekleniyor.
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    Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Electronic Arts yeni oyunlarını 11 Haziran'da tanıtacak
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    Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, E3 2020 oyun fuarının iptal edilmesine yol açmıştı ancak yayıncılar ve geliştiriciler duyurularını kendi düzenleyecekleri etkinliklerde yapmaya hazırlanıyor.

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    Electronic Arts, EA Play Live 2020'nin 11 Haziran tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Şirket etkinlik kapsamında ilgi çekici haberler ve yüksek profilli duyurular vadederek beklentileri bir hayli yükseltti.

    Neler duyurabilir?

    Electronic Arts'tan yeni FIFA ve Madden oyunlarının yanı sıra Star Wars ile ilgili bir duyuru bekleyebiliriz. Bunun dışında, henüz haberimizin olmadığı yeni oyunlar da tanıtılabilir. Hatırlarsanız geçen yıl EA Play 2019 sırasında Star Wars Jedi: Fallen Order ve The Sims 4: Island Living gösterilmişti.

    Electronic Arts yeni oyunlarını 11 Haziran'da tanıtacak
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    Elbetteki EA Play Live 2020'nin tamamı dijital olarak gerçekleşecek. Zira dünyanın birçok ülkesinde, çok sayıda ziyaretçinin katılım gösterdiği bu tür etkinliklerin yapılması artık yasak.



    https://twitter.com/EA/status/1257324099807768583 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf.
    sims 5 gelsin artık, sims 4 diğer seriye göre oynanış olarak çok kısıtlı.
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    Portraitclub 1 hf.
    Battlefield 6 olabilir mi?
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