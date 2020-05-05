Electronic Arts yeni oyunlarını 11 Haziran'da tanıtacak

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, E3 2020 oyun fuarının iptal edilmesine yol açmıştı ancak yayıncılar ve geliştiriciler duyurularını kendi düzenleyecekleri etkinliklerde yapmaya hazırlanıyor.

İlginizi Çekebilir

CS:GO bir milyon eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı

Ayrıca Bkz. "Vivo'nun ilk akıllı saatinin tasarımı sızdırıldı"

Electronic Arts, EA Play Live 2020'nin 11 Haziran tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Şirket etkinlik kapsamında ilgi çekici haberler ve yüksek profilli duyurular vadederek beklentileri bir hayli yükseltti.

Neler duyurabilir?

Electronic Arts'tan yeni FIFA ve Madden oyunlarının yanı sıra Star Wars ile ilgili bir duyuru bekleyebiliriz. Bunun dışında, henüz haberimizin olmadığı yeni oyunlar da tanıtılabilir. Hatırlarsanız geçen yıl EA Play 2019 sırasında Star Wars Jedi: Fallen Order ve The Sims 4: Island Living gösterilmişti.

Tam Boyutta Gör

Elbetteki EA Play Live 2020'nin tamamı dijital olarak gerçekleşecek. Zira dünyanın birçok ülkesinde, çok sayıda ziyaretçinin katılım gösterdiği bu tür etkinliklerin yapılması artık yasak.

https://twitter.com/EA/status/1257324099807768583

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.