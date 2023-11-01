Elektrikli araçlara yönelik ithalatta “gözetim” uygulaması geldi

Elektrikli araçlara yönelik gözetim uygulaması
Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi kapsamında Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan "e-Hizmetler" ve "e-İşlemler" altındaki "İthalat Belge İşlemleri" bölümündeki "e-İmza Uygulamalarına Giriş" kısmında elektronik imza ile yapılacak. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de başvurulabilecek. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel de yapılabilecek. Alınan gözetim belgeleri 6 ay geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı’nın 28 Ekim tarihli İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’i yayım tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.