Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlarla birlikte ilgili DC ve AC şarj istasyonu sayısı da yükselmeye devam ederken Ticaret Bakanlığı tarafından yeni bir yönetmelik hazırlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, 28 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İthalatta gözetim uygulaması elektrikli araçlar için kullanılan redresörleri ve invertörleri kapsayacak.

Elektrikli araçlara yönelik gözetim uygulaması

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlarda kullanılan, doğru akımı alternatif akıma çeviren elektriksel güç çeviricisi olarak tanımlanan redresör ve invertör ithalatına gözetim uygulaması getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan gözetim uygulamasına göre elektrikli araçlarda kullanılan redresöre yönelik birim gümrük kıymeti adet başına 20 bin dolar, invertöre yönelik birim gümrük kıymeti adet başına 1000 dolar oldu. Söz konusu birim gümrük kıymetinin altındaki eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek.

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Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi kapsamında Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan "e-Hizmetler" ve "e-İşlemler" altındaki "İthalat Belge İşlemleri" bölümündeki "e-İmza Uygulamalarına Giriş" kısmında elektronik imza ile yapılacak. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de başvurulabilecek. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel de yapılabilecek. Alınan gözetim belgeleri 6 ay geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı’nın 28 Ekim tarihli İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’i yayım tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girecek.

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Elektrikli araçlara yönelik ithalatta “gözetim” uygulaması geldi