Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araçlara yönelik ithalatta “gözetim” uygulaması geldi

    Elektrikli araçlar için kullanılan şarj istasyonları giderek yaygınlaşırken yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu bağlamda şarj istasyonlarına ithalatta gözetim uygulaması getirildi.
    Elektrikli araçlara yönelik ithalatta “gözetim” uygulaması geldi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlarla birlikte ilgili DC ve AC şarj istasyonu sayısı da yükselmeye devam ederken Ticaret Bakanlığı tarafından yeni bir yönetmelik hazırlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, 28 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İthalatta gözetim uygulaması elektrikli araçlar için kullanılan redresörleri ve invertörleri kapsayacak.

    Elektrikli araçlara yönelik gözetim uygulaması

    Elektrikli araçlara yönelik ithalatta “gözetim” uygulaması geldi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlarda kullanılan, doğru akımı alternatif akıma çeviren elektriksel güç çeviricisi olarak tanımlanan redresör ve invertör ithalatına gözetim uygulaması getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan gözetim uygulamasına göre elektrikli araçlarda kullanılan redresöre yönelik birim gümrük kıymeti adet başına 20 bin dolar, invertöre yönelik birim gümrük kıymeti adet başına 1000 dolar oldu. Söz konusu birim gümrük kıymetinin altındaki eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek.

    Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi kapsamında Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan "e-Hizmetler" ve "e-İşlemler" altındaki "İthalat Belge İşlemleri" bölümündeki "e-İmza Uygulamalarına Giriş" kısmında elektronik imza ile yapılacak. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de başvurulabilecek. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel de yapılabilecek. Alınan gözetim belgeleri 6 ay geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı’nın 28 Ekim tarihli İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’i yayım tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 16 saat önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    öğretmenlik bursu - ekşi kuzuların sessizliği serisi sırası ehliyet sınavına piercing ile girilir mi 2023 kontak açık kalırsa akü biter mi adaptive sync nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reno 8 Pro
    Reno 8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız