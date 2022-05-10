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    Elektrikli BMW iX1'in kış testlerinde çekilen görüntüleri paylaşıldı

    Yeni BMW X1 ile birlikte FAAR platformunu kullanan elektrikli iX1, şirketin beşinci nesil eDrive teknolojisini kullanacak. Testlerde elde edilen verilere göre 438 km menzil sunması bekleniyor.
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    Elektrikli BMW iX1'in kış testlerinden görüntüler paylaşıldı
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    BMW X1'in tamamen elektrikli versiyonu iX1, artık tanıtım için son hazırlıklarını yapıyor. Alman üretici, elektrikli SAV (Sport Activity Vehicle) modelin karlı yollarda test edildiği esnada çekilen kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı.

    Elektrikli BMW iX1 henüz kamuflaj taşısa da ön bölümdeki daha büyük panjur ve daha agresif görünen LED farları görebiliyoruz. Bunun yanı sıra, tıpkı diğer yeni modellerdeki gibi gövdeye entegre kapı kolları da dikkat çekiyor. iX1, gövde panellerinin çoğunu standart X1 ile paylaşacak fakat kapalı panjur tasarımı, farklı tamponlar ve mavi detaylar ile kendini belli edecek.

    iX1, şirketin beşinci nesil BMW eDrive teknolojisini kullanacak. Elektrikli SAV, ön ve arka akslar üzerinde bulunan birer motor ile elektrikli dört tekerlekten çekiş teknolojisine sahip olacak. Beşinci nesil eDrive'ın en yeni batarya hücre teknolojisini ve batarya yönetim sistemini kullandığını belirten BMW, bu sayede sıfırın altındaki hava koşullarında bile kısa şarj süreleri ve uzun menzil vadediyor.

    Menzil demişken, BMW iX1'in mevcut test sürecindeki performansından yola çıkarak WLTP'ye göre 413 - 438 kilometre arasında menzil sunması bekleniyor. Enerji tüketim değeri de yine aynı verilere göre 18.4 - 17.3 kWsa/100 km olarak açıklanmış durumda. Bunun dışında azami güç ve tork değerleri gibi diğer teknik veriler henüz belli değil.

    Elektrikli iX1'in yanı sıra yeni X1'in içten yanmalı motorlu ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonları da test ediliyor. Tüm X1/iX1 ailesi Almanya'daki Regensburg fabrikasında üretilecek. Yeni BMW iX1'in 2022'nin sonbaharında satışa sunulması planlanıyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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