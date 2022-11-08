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    Anlık Bildirim

    Google ve Renault arasında dev anlaşma: Otomobil yazılımındaki bağlarını güçlendiriyorlar

    Google ve Renault Grubu, gelecekteki araçlar için gelişmiş bir yazılım platformunun geliştirilmesi için yeni bir anlaşma sağladı. Artık Renault otomobiller Google desteğiyle birlikte inşa edilecek.
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    Renault ve Google ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Renault ve Google’ı ilk defa yan yana görmüyoruz. İki dev firma 2018 yılında bir araya gelmiş ve Android’i otomobillere getirmişti. Böylece Google Asistan, Haritalar ve Play Store gibi hizmetler arabanın işletim sistemlerinde yer alıyordu. Kısa bir süre önce yapılan yeni duyuru ise ortaklığı bir adım daha ileriye götürüyor ve Google ve Renault arasındaki bağları güçlendiriyor.

    Renault ve Google ortaklığı büyüyor

    Google ve Renault Grubu arasındaki yeni anlaşma ayrıca Dacia, Alpine ve Mobilize markalarını da kapsıyor. Anlaşmaya göre gelecekteki araçlar için iki firma gelişmiş yazılım platformu için birlikte çalışacak. Açıklamaya göre, “yazılım tanımlı araç/ software-defined vehicle” altyapısı Android Automotive işletim sistemi üzerinde kurulacak ve Google’un bulut sunucularıyla tam entegre olacak.

    Google ve Renault, "dijital ikiz" veya gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip bir aracın sanal karbon kopyasını oluşturmak için birlikte çalışacaklarını söylüyor. Böylece yeni hizmetlerin araca daha kolay getirilmesi, sürekli entegrasyon ve yeni araç içi/araç dışı uygulamaların oluşturulması ve aracın çok daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi sağlanacak.

    Otomobil arızasını kendisi bulacak

    Renault otomobiller Google’ın yazılımlarına emanet Tam Boyutta Gör
    Google ve Renault’un yazılım işbirliği sayesinde oluşturulan dijital ikizle birlikte sanal simülasyon ortamında yapay zeka testleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda gerçek zamanlı teşhis sayesinde otomobil, eğer bakıma ihtiyaç varsa sürücüye haber verecek veya sorunu kendisi çözecek. Ek olarak sigorta seçenekleri de doğrudan araçtan alınan gerçek verilerle oluşturulabilecek.

    Yazılım tanımlı araçların geliştirilmesinde sadece Renault bulunmuyor. Bildiğiniz gibi Tesla zaten otomobillerinde böyle bir altyapı kullanıyor. Diğer üreticiler de hızlı bir şekilde kendi sistemlerini kurmaya çalışıyor. Esasında buradaki temel fikir, aracın temel düzeyde bir donanımla satılması ve gelişmiş özelliklerin yazılım güncellemeleriyle sağlanması.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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