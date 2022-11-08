Google ve Renault arasında dev anlaşma: Otomobil yazılımındaki bağlarını güçlendiriyorlar

Renault ve Google ortaklığı büyüyor
Google ve Renault Grubu arasındaki yeni anlaşma ayrıca Dacia, Alpine ve Mobilize markalarını da kapsıyor. Anlaşmaya göre gelecekteki araçlar için iki firma gelişmiş yazılım platformu için birlikte çalışacak. Açıklamaya göre, “yazılım tanımlı araç/ software-defined vehicle” altyapısı Android Automotive işletim sistemi üzerinde kurulacak ve Google’un bulut sunucularıyla tam entegre olacak.
Google ve Renault, "dijital ikiz" veya gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip bir aracın sanal karbon kopyasını oluşturmak için birlikte çalışacaklarını söylüyor. Böylece yeni hizmetlerin araca daha kolay getirilmesi, sürekli entegrasyon ve yeni araç içi/araç dışı uygulamaların oluşturulması ve aracın çok daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi sağlanacak.
Otomobil arızasını kendisi bulacak
Yazılım tanımlı araçların geliştirilmesinde sadece Renault bulunmuyor. Bildiğiniz gibi Tesla zaten otomobillerinde böyle bir altyapı kullanıyor. Diğer üreticiler de hızlı bir şekilde kendi sistemlerini kurmaya çalışıyor. Esasında buradaki temel fikir, aracın temel düzeyde bir donanımla satılması ve gelişmiş özelliklerin yazılım güncellemeleriyle sağlanması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence