Elektrikli Kia EV9 SUV'un üretim versiyonu 2023'te Avrupa'da satışa çıkacak

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Kia'nın elektrikli araç atılımları sürüyor. EV6 ile adından sıkça söz ettiren Koreli üretici, geçtiğimiz yıl konsept olarak tanıttığı EV9 isimli büyük elektrikli SUV modelini 2023'te piyasaya süreceğini açıkladı.

Kia EV9, tıpkı küçük kardeşi EV6 gibi E-GMP platformu üzerine inşa edilecek. Teknik detaylar henüz belli değil ancak platformun bir getirisi olarak 800V mimarisine sahip olacağını biliyoruz. 350 kW hızlı şarj desteğinin listede olup olmayacağı belli değil ancak Koreli üretici konseptin tanıtımında "yeni nesil ultra hızlı şarj teknolojisi" tanımını kullanmıştı.

Kia, söz konusu teknolojinin EV9'un bataryasını 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaştırabileceğini açıklamıştı. Bunun yanı sıra, Kia EV9 için hedeflenen sürüş menzilinin de 482 kilometre olduğunu belirtelim.

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Konseptteki tasarım dilinin büyük oranda üretim versiyonuna da yansımasını bekliyoruz ancak öndeki aydınlatmalar, büyük tekerlekler ve özellikle iç mekan yerleşiminde daha geleneksel parçalar karşımıza çıkacaktır. Ayrıca geriye doğru açılan kapıların sadece konseptin bir özelliği olarak kalmasını ve B sütununun üretim versiyonunda yerini almasını bekleyebiliriz.

Ölçülerin de konsept ile aynı kalması durumunda Kia EV9 için 4930 mm uzunluk, 2055 mm genişlik, 1790 mm yükseklik ve 3100 mm aks mesafesinden söz ediyor olacağız. Bu da onu Kuzey Amerika pazarındaki kardeşi Telluride'dan 70 mm daha kısa bir araç yapıyor ancak yine de Avrupa standartları için oldukça büyük bir model olacağını söyleyebiliriz.

Aşağıdaki galeride Kia EV9 konseptinin tasarımını inceleyebilirsiniz:

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Elektrikli Kia EV9'un üretim versiyonu 2023'te Avrupa'ya geliyor