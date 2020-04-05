Elektrikli Lucid Air tek şarjla 640 km yol kat etti [Video]

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Lucid Motors, Air isimli elektrikli sedan otomobilinin üretim versiyonunu 2020 New York Otomobil Fuarı'nda sergileyecekti. Ancak fuarın ertelenmesi bu planların askıya alınmasına neden oldu.

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Şirket geçtiğimiz günlerde Lucid Air'ın San Francisco ve Los Angeles arasında gerçekleştirdiği gidiş-dönüş yolculuğunu gösteren yeni bir video yayınladı.

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640 km menzil sunacak

Lucid Motors elektrikli sedan otomobilinin 640 kilometre menzile sahip olduğunu iddia ediyor. San Francisco ve Los Angeles arasındaki mesafe de hemen hemen aynı.

Videoda mühendisler Lucid Air'ı tek şarjla Silikon Vadisi'nden Santa Monica'ya kadar sürüyorlar. Daha sonra ekip otomobili şarj ederek San Francisco'ya geri dönüyor.

Lucid Air'ın üretim versiyonu herhangi bir aksilik olmazsa Ağustos ayında tanıtılacak. Yapılan yolculuğun görüntülerini aşağıdaki video aracılığı ile izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=a2MDLL0XYCM

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