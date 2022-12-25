Yeni Opel Astra Electric, 2023'ün ikinci yarısından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak

Markanın açıklamasına göre, yeni Opel Astra Electric ve Opel Astra Sports Tourer Electric, sıfır emisyonlu ve heyecan verici bir sürüş deneyimi vadediyor. Tüm Astra versiyonları gibi yalnızca cesur ve yalın tasarımlarıyla değil aynı zamanda performanslarıyla da dikkati çekiyor. Elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 NM tork sağlıyor. Böylece gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve etkileyici bir hızlanma deneyimi yaşanıyor.
Ayrıca diğer birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra Electric 170 km/s maksimum hıza sahip. Bunun dışında Astra Electric kullanıcısı, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç mod arasından seçim yapabiliyor. Yeni Astra Electric, WLTP’ye göre 416 km’ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Elektrikli Astra, 100 kilometrede 12,7 kWsa elektrik tüketiyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, “Astra Electric ve Astra Sports Tourer Electric gerçek bir öncü. Beş kapılı hatchback ve station wagon gövde tiplerinin yeni batarya elektrikli versiyonlarıyla kullanıcılar, günlük kullanıma uygun, konforlu ama daha da önemlisi emisyonsuz sürüşün keyfini sürebiliyor.
Ulaşımda 'Greenovation' ile kastettiğimiz tam olarak bu. Aynı zamanda, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni Opel Astra Electric, Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma yolunda bizim için önemli bir kilometre taşı niteliğini taşıyor.” dedi.
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d