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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Opel Manta projesinden yeni teaser geldi

    Klasik Opel Manta modelini elektrikli olarak hayata döndürmeyi planlayan Alman marka, bugün paylaştığı teaser videosunda aracın 'Pixel-Vizor' özelliğini gösterdi. Asıl tanıtım 19 Mayıs'ta.
    20 Nisan 2021, 19:00 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Opel'in geçtiğimiz ay duyurduğu Manta GSe ElektroMOD projesiyle ilgili parçalar yavaş yavaş yerine oturuyor. Aracın tasarımına ilişkin yeni bir teaser paylaşan şirket, tanıtım tarihini de 19 Mayıs olarak açıkladı.

    Opel Manta GSe ElektroMOD ile ilgili pek çok detay henüz belirsizliğini koruyor. Şimdiye dek bildiğimiz tek şey, projenin 1970'li yılların Opel Manta efsanesini tamamen elektrikli olarak hayata döndüreceği. Öte yandan iç ve dış tasarımda klasik modelin ruhuna sadık kalınacağı fakat modern teknolojilerin unutulmayacağı da aşikar. Şirketin bugün paylaştığı teaser da aslında bu özelliklerden biriyle alakalı.

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    Geçtiğimiz ayki duyuruda Manta GSe ElektroMOD'un şirketin yeni tasarım dili kapsamındaki 'Vizor' isimli ön yüze sahip olacağını görmüştük. Fakat Alman marka bu projede Vizor tasarımını daha da ileri götürmüş ve farları da kapsayan bu alanı dijital bir ekrana dönüştürerek 'Pixel-Vizor' olarak adlandırmış.

    Elektrikli Opel Manta projesinden yeni teaser geldi
    Tam Boyutta Gör

    Orijinal Opel Manta

    Otomobilin ön bölümünde boydan boya uzanan Pixel-Vizor, çeşitli mesajlar ve animasyonlar yoluyla diğer yol kullanıcıları ve çevreyle iletişim kurabiliyor. Örneğin Opel'in paylaştığı teaser videosunda bu alanda 'I am on a zero e-mission' ve 'I am an ElektroMOD' gibi iletilerin yer aldığını görüyoruz. Herhangi bir mesaj gösterilmediğindeyse, dijital ızgara olarak adlandırabileceğimiz bu alanın ortasında Opel logosu yer alıyor.

    Opel Manta GSe ElektroMOD'un teknik detayları henüz belli değil. Öte yandan projenin seri üretime geçip geçmeyeceğini de bilmiyoruz. Geçtiğimiz aylarda Renault'nun 4 ve 5 modellerini elektrikli olarak geri döndüreceğini öğrenmiştik. Benzer bir hamle Opel'den de gelebilir.



    https://int-media.opel.com/en/04-20-opel-manta-gse-elektromod-vizor
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ön tamponda ekran olmaz umarım seri üretimde. Az bi sürtmede, ufak kazada yüksek meblağ açabilir
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    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel gözüküyor ya. Umarım sokaklarda görebiliriz:)
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