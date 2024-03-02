Elektrikli okul otobüsü, kışın aşırı soğuklarda dahi dizelden iyi performans gösterdi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Chicago'da aşırı soğuklarda bazı elektrikli araç sahipleri araçlarını şarj etmede sıkıntı yaşadığında büyük bir gürültü kopmuştu. Elektrikli araçların aşırı soğuklarla başa çıkamayacağına yönelik söylemler ortaya çıkmıştı. Ancak işin gerçeği öyle değil.

ABD'nin Colorado Eyaleti'ndeki Kremmling kasabası, yüksek rakımı ve kuzey rüzgarları nedeniyle, kışın -35 derecelere kadar düşebilen ülkenin en soğuk kasabalarından biri. Bölgedeki okullarda 2020'den beri kullanılan elektrikli okul otobüsü hiçbir sorun yaşamadan hizmet vermeye devam ediyor. Hatta dizel alternatiflerinden bile daha iyi performans gösteriyor.

Çevre Koruma Ajansı (EPA) temsilcisi Casey Becker, "Gördüğümüz şey şu ki, bu otobüsler soğuk havalarda harika performans gösteriyor ve çok soğuk havalarda bile batarya şarjını koruyorlar" dedi.

Kremmling okul bölgesinin elektrikli otobüsün performansından memnun olması şaşırtıcı değil. Elektrikli araçların aşırı hava koşullarında menzilinin azaldığı doğru olsa da, aynı oranda olmasa bile dizel ve benzinli araçlarda da tüketim artıyor. Bunun yanında, otobüs şoförünün belirttiği gibi dizel araçlar aşırı soğuklarda çalışmakta zorlanıyor.

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İşletme maliyeti yarısından az

West Grand County Okul Bölgesi Ulaşım Müdürü Bethany Aurinwhen, "Kışın çoğunda sıcaklık -30 ila -35 dereceye kadar düşüyor. Sıcaklık -20'nin altına düştüğünde elektrikli okul otobüsü son derece iyi performans gösterdi." dedi. Elektrikli otobüsün bakım masraflarının dizel otobüslere göre çok daha az olduğunu belirten Aurinwhen, elektrikli otobüsün mil başına 26 cent ile dizelin 58 centlik maliyetinin yarısından az maliyete sahip olduğunu söyledi.

Becker, Colorado Okul Bölgesine önümüzdeki aylarda toplam 49 elektrikli okul otobüsünün gideceğini ve iki tanesinin daha Kremmling'e tahsis edileceğini söyledi.

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Elektrikli otobüs, soğuklarda dizelden iyi performans gösterdi