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    Anlık Bildirim

    Elektrikli okul otobüsü, kışın aşırı soğuklarda dahi dizelden iyi performans gösterdi

    Elektrikli araçların aşırı soğuklarla başa çıkamadığına yönelik söylemler yaygın. Ancak ABD'de -35 derecelere düşen bu kasabadaki elektrikli okul otobüsünün performansı bu iddiayı yanlışlıyor.
    Elektrikli otobüs, soğuklarda dizelden iyi performans gösterdi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Chicago'da aşırı soğuklarda bazı elektrikli araç sahipleri araçlarını şarj etmede sıkıntı yaşadığında büyük bir gürültü kopmuştu. Elektrikli araçların aşırı soğuklarla başa çıkamayacağına yönelik söylemler ortaya çıkmıştı. Ancak işin gerçeği öyle değil.

    ABD'nin Colorado Eyaleti'ndeki Kremmling kasabası, yüksek rakımı ve kuzey rüzgarları nedeniyle, kışın -35 derecelere kadar düşebilen ülkenin en soğuk kasabalarından biri. Bölgedeki okullarda 2020'den beri kullanılan elektrikli okul otobüsü hiçbir sorun yaşamadan hizmet vermeye devam ediyor. Hatta dizel alternatiflerinden bile daha iyi performans gösteriyor.

    Çevre Koruma Ajansı (EPA) temsilcisi Casey Becker, "Gördüğümüz şey şu ki, bu otobüsler soğuk havalarda harika performans gösteriyor ve çok soğuk havalarda bile batarya şarjını koruyorlar" dedi.

    Kremmling okul bölgesinin elektrikli otobüsün performansından memnun olması şaşırtıcı değil. Elektrikli araçların aşırı hava koşullarında menzilinin azaldığı doğru olsa da, aynı oranda olmasa bile dizel ve benzinli araçlarda da tüketim artıyor. Bunun yanında, otobüs şoförünün belirttiği gibi dizel araçlar aşırı soğuklarda çalışmakta zorlanıyor.

    İşletme maliyeti yarısından az

    West Grand County Okul Bölgesi Ulaşım Müdürü Bethany Aurinwhen, "Kışın çoğunda sıcaklık -30 ila -35 dereceye kadar düşüyor. Sıcaklık -20'nin altına düştüğünde elektrikli okul otobüsü son derece iyi performans gösterdi." dedi. Elektrikli otobüsün bakım masraflarının dizel otobüslere göre çok daha az olduğunu belirten Aurinwhen, elektrikli otobüsün mil başına 26 cent ile dizelin 58 centlik maliyetinin yarısından az maliyete sahip olduğunu söyledi.

    Becker, Colorado Okul Bölgesine önümüzdeki aylarda toplam 49 elektrikli okul otobüsünün gideceğini ve iki tanesinin daha Kremmling'e tahsis edileceğini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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