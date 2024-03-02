Elektrikli okul otobüsü, kışın aşırı soğuklarda dahi dizelden iyi performans gösterdi

ABD'nin Colorado Eyaleti'ndeki Kremmling kasabası, yüksek rakımı ve kuzey rüzgarları nedeniyle, kışın -35 derecelere kadar düşebilen ülkenin en soğuk kasabalarından biri. Bölgedeki okullarda 2020'den beri kullanılan elektrikli okul otobüsü hiçbir sorun yaşamadan hizmet vermeye devam ediyor. Hatta dizel alternatiflerinden bile daha iyi performans gösteriyor.
Çevre Koruma Ajansı (EPA) temsilcisi Casey Becker, "Gördüğümüz şey şu ki, bu otobüsler soğuk havalarda harika performans gösteriyor ve çok soğuk havalarda bile batarya şarjını koruyorlar" dedi.
Kremmling okul bölgesinin elektrikli otobüsün performansından memnun olması şaşırtıcı değil. Elektrikli araçların aşırı hava koşullarında menzilinin azaldığı doğru olsa da, aynı oranda olmasa bile dizel ve benzinli araçlarda da tüketim artıyor. Bunun yanında, otobüs şoförünün belirttiği gibi dizel araçlar aşırı soğuklarda çalışmakta zorlanıyor.
İşletme maliyeti yarısından az
West Grand County Okul Bölgesi Ulaşım Müdürü Bethany Aurinwhen, "Kışın çoğunda sıcaklık -30 ila -35 dereceye kadar düşüyor. Sıcaklık -20'nin altına düştüğünde elektrikli okul otobüsü son derece iyi performans gösterdi." dedi. Elektrikli otobüsün bakım masraflarının dizel otobüslere göre çok daha az olduğunu belirten Aurinwhen, elektrikli otobüsün mil başına 26 cent ile dizelin 58 centlik maliyetinin yarısından az maliyete sahip olduğunu söyledi.
Becker, Colorado Okul Bölgesine önümüzdeki aylarda toplam 49 elektrikli okul otobüsünün gideceğini ve iki tanesinin daha Kremmling'e tahsis edileceğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.