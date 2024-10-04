Tesla, on binlerce Cybertruck'ı yeniden geri çağırıyor

Cybertruck için bir geri çağırma daha
Geri görüş kamerasındaki gecikmenin, yasal olarak zorunlu olan iki saniyelik süre içinde sürücüye arkadaki görüntüyü sunamaması resmi geri çağırma açıklamasında yer aldı. Bu gecikmenin kaza riskini artırdığı belirtildi. Aktarılanlara göre bu sorun 13 Kasım 2023 ile 14 Eylül 2024 tarihleri arasında üretilen Cybertruck’ın yazılımındaki bir hatadan kaynaklanıyor.
Araçların kapanış sürecini tamamlamadan yeniden başlatılması, geri görüş kamerasının devreye girmesinde sekiz saniyeye varan bir gecikmeye yol açıyor. Neyse ki şu ana kadar bu yazılım hatası nedeniyle herhangi bir kaza ya da yaralanma bildirilmedi. Tesla, hali hazırda arka kamera ekranındaki gecikmeleri gidermek için bir yazılım güncellemesi yayınlıyor.
Bu yıl içinde aracın gaz pedalında yaşanan sorunlar nedeniyle teslimatlar ertelenmişti. Haziran ayında ise teslimat gecikmeleri sonrası aracın ön cam silecek motoru ve trim kısmındaki güvenlik sorunları nedeniyle bir başka geri çağırma daha yapıldı. Birçok Cybertruck sahibi, araçlarını yeni teslim almış olmalarına rağmen sileceklerin çalışmadığını rapor etmişti. Yapılan son geri çağırma çağrısı ise Cybertruck için beşinci geri çağırma konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.