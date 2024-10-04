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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç üreticisi Tesla, son bir yıl içinde beşinci kez Cybertruck modelini geri çağırmak zorunda kaldı. Bu seferki geri çağırma, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından arka görüş kamerasındaki görüntü gecikmesi sebebiyle yapıldı. Toplamda 27.000’den fazla Cybertruck, bu sorun nedeniyle geri çağrılıyor.

Cybertruck için bir geri çağırma daha

Geri görüş kamerasındaki gecikmenin, yasal olarak zorunlu olan iki saniyelik süre içinde sürücüye arkadaki görüntüyü sunamaması resmi geri çağırma açıklamasında yer aldı. Bu gecikmenin kaza riskini artırdığı belirtildi. Aktarılanlara göre bu sorun 13 Kasım 2023 ile 14 Eylül 2024 tarihleri arasında üretilen Cybertruck’ın yazılımındaki bir hatadan kaynaklanıyor.

Araçların kapanış sürecini tamamlamadan yeniden başlatılması, geri görüş kamerasının devreye girmesinde sekiz saniyeye varan bir gecikmeye yol açıyor. Neyse ki şu ana kadar bu yazılım hatası nedeniyle herhangi bir kaza ya da yaralanma bildirilmedi. Tesla, hali hazırda arka kamera ekranındaki gecikmeleri gidermek için bir yazılım güncellemesi yayınlıyor.

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Bu yıl içinde aracın gaz pedalında yaşanan sorunlar nedeniyle teslimatlar ertelenmişti. Haziran ayında ise teslimat gecikmeleri sonrası aracın ön cam silecek motoru ve trim kısmındaki güvenlik sorunları nedeniyle bir başka geri çağırma daha yapıldı. Birçok Cybertruck sahibi, araçlarını yeni teslim almış olmalarına rağmen sileceklerin çalışmadığını rapor etmişti. Yapılan son geri çağırma çağrısı ise Cybertruck için beşinci geri çağırma konumunda.

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Tesla, on binlerce Cybertruck'ı yeniden geri çağırıyor