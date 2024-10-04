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    Tesla, on binlerce Cybertruck'ı yeniden geri çağırıyor

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Cybertruck’ta yaşanan sorunlar nedeniyle araçlarını geri çağırmaya devam ediyor. Bu seferki sorun ise 27.000’den fazla Cybertruck'ı etkiliyor.
    Tesla, on binlerce Cybertruck'ı yeniden geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç üreticisi Tesla, son bir yıl içinde beşinci kez Cybertruck modelini geri çağırmak zorunda kaldı. Bu seferki geri çağırma, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından arka görüş kamerasındaki görüntü gecikmesi sebebiyle yapıldı. Toplamda 27.000’den fazla Cybertruck, bu sorun nedeniyle geri çağrılıyor.

    Cybertruck için bir geri çağırma daha

    Geri görüş kamerasındaki gecikmenin, yasal olarak zorunlu olan iki saniyelik süre içinde sürücüye arkadaki görüntüyü sunamaması resmi geri çağırma açıklamasında yer aldı. Bu gecikmenin kaza riskini artırdığı belirtildi. Aktarılanlara göre bu sorun 13 Kasım 2023 ile 14 Eylül 2024 tarihleri arasında üretilen Cybertruck’ın yazılımındaki bir hatadan kaynaklanıyor.

    Araçların kapanış sürecini tamamlamadan yeniden başlatılması, geri görüş kamerasının devreye girmesinde sekiz saniyeye varan bir gecikmeye yol açıyor. Neyse ki şu ana kadar bu yazılım hatası nedeniyle herhangi bir kaza ya da yaralanma bildirilmedi. Tesla, hali hazırda arka kamera ekranındaki gecikmeleri gidermek için bir yazılım güncellemesi yayınlıyor.

    Bu yıl içinde aracın gaz pedalında yaşanan sorunlar nedeniyle teslimatlar ertelenmişti. Haziran ayında ise teslimat gecikmeleri sonrası aracın ön cam silecek motoru ve trim kısmındaki güvenlik sorunları nedeniyle bir başka geri çağırma daha yapıldı. Birçok Cybertruck sahibi, araçlarını yeni teslim almış olmalarına rağmen sileceklerin çalışmadığını rapor etmişti. Yapılan son geri çağırma çağrısı ise Cybertruck için beşinci geri çağırma konumunda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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