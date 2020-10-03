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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Polestar 2 otmobiller, aniden durma sebebiyle geri çağırılıyor

    Volvo ve ana şirketi Geely'e ait olan elektrikli otomobil üreticisi Polestar, aniden durma problemleri nedeniyle Polestar 2 modellerini geri çağırdığını açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Elektrikli Polestar 2 otmobiller, aniden durma sebebiyle geri çağırılıyor
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    İsveçli Dagens Industri (DI) gazetesinin haberine göre, Volvo Cars ve ana şirketi Geely'ye ait elektrikli araç üreticisi Polestar, satılan tüm yeni Polestar 2 modellerinin geri çağrıldığını duyurdu.

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    Geri çağırma kararının, bazı Polestar 2 sahiplerinin, otomobilin aniden durduğu ve artık çalıştırılamadığı şikayerlerinden sonra verildiği belirtiliyor. Sürücülerin araçlarını en yakın servis merkezine çektirmekten başka bir çözüm yolu bulamadıkları da gelen bilgiler arasında. Polestar'ın halkla ilişkiler Direktörü Brent Ellis'in konuyla ilgili açıklaması ise şöyle oldu:

    "Çin, İsveç, Norveç, Belçika, Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık'taki kayıtlı müşterilerin toplamda 2.189 aracı, sürüş sırasında ani durma ile sonuçlanan çekiş kaybıyla karşı karşıya kalabilir."

    Elektrikli Polestar 2 otmobiller, aniden durma sebebiyle geri çağırılıyor
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    Kaza veya yaralanma olmadı

    Bir başka elektrikli otomobil üreticisi Tesla da, piyasaya sürülmesinin ardından Model 3'te benzer bir sorunla karşılaşmıştı. O zaman ortaya çıktığı gibi, sorun, yerleşik elektrikli cihazlara ve yardımcı elemanlara güç sağlamak için tasarlanmış ek bir 12 voltluk pilden kaynaklanıyordu. Model 3 söz konusu olduğunda, bu pilin değiştirilmesi sorunu çözmek için yeterliydi. Polestar 2'ye gelince ise bu çözümün işe yarayıp yaramayacağı henüz belli değil.

    Bir Polestar sözcüsü DI'ye "Kaza veya yaralanma olmadı, frenler, direksiyon ve diğer sistemler düzgün çalışıyor." ifadelerini kullandı. Şirket müşterilerine, Polestar 2 elektrikli araçların geri çağrıldığını duyurduğu mektupta bir yazılım hatasından bahsediyor. Servis merkezinde yaklaşık bir saat süren yazılım güncellemesinin sorunu çözdüğü belirtilmiş.



    https://in.reuters.com/article/idINKBN26O078 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    46 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    0ldskool (Old is Koool) 2 hf.
    Sorun yazılım hatasıymış. O daha ilginç.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 hf.
    Microsoft mu yapmış bu arabayı ani durma yapıyor xd
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    White Water 2 hf.
    Hep bir otmobilim olsun istedim ancak ülke şartları.
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