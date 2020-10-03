Elektrikli Polestar 2 otmobiller, aniden durma sebebiyle geri çağırılıyor

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İsveçli Dagens Industri (DI) gazetesinin haberine göre, Volvo Cars ve ana şirketi Geely'ye ait elektrikli araç üreticisi Polestar, satılan tüm yeni Polestar 2 modellerinin geri çağrıldığını duyurdu.

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Geri çağırma kararının, bazı Polestar 2 sahiplerinin, otomobilin aniden durduğu ve artık çalıştırılamadığı şikayerlerinden sonra verildiği belirtiliyor. Sürücülerin araçlarını en yakın servis merkezine çektirmekten başka bir çözüm yolu bulamadıkları da gelen bilgiler arasında. Polestar'ın halkla ilişkiler Direktörü Brent Ellis'in konuyla ilgili açıklaması ise şöyle oldu:

"Çin, İsveç, Norveç, Belçika, Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık'taki kayıtlı müşterilerin toplamda 2.189 aracı, sürüş sırasında ani durma ile sonuçlanan çekiş kaybıyla karşı karşıya kalabilir."

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Kaza veya yaralanma olmadı

Bir başka elektrikli otomobil üreticisi Tesla da, piyasaya sürülmesinin ardından Model 3'te benzer bir sorunla karşılaşmıştı. O zaman ortaya çıktığı gibi, sorun, yerleşik elektrikli cihazlara ve yardımcı elemanlara güç sağlamak için tasarlanmış ek bir 12 voltluk pilden kaynaklanıyordu. Model 3 söz konusu olduğunda, bu pilin değiştirilmesi sorunu çözmek için yeterliydi. Polestar 2'ye gelince ise bu çözümün işe yarayıp yaramayacağı henüz belli değil.

Bir Polestar sözcüsü DI'ye "Kaza veya yaralanma olmadı, frenler, direksiyon ve diğer sistemler düzgün çalışıyor." ifadelerini kullandı. Şirket müşterilerine, Polestar 2 elektrikli araçların geri çağrıldığını duyurduğu mektupta bir yazılım hatasından bahsediyor. Servis merkezinde yaklaşık bir saat süren yazılım güncellemesinin sorunu çözdüğü belirtilmiş.

https://in.reuters.com/article/idINKBN26O078

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