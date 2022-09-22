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    Elektrikli Renault R5 Turbo 3E konsepti tanıtıldı: Yarış oyunlarından fırlamış gibi!

    Yeni Renault R5 Turbo 3E, klasik R5 Turbo ve Turbo 2'nin devamı niteliğinde ancak konseptten öteye gitmeyecek bir çalışma. Devasa kanadı ve geniş lastikleriyle dikkat çeken model 375 hp güç sunuyor.
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    Elektrikli Renault R5 Turbo 3E tanıtıldı! İşte özellikleri
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    Renault, günler öncesinden ipucu görsellerini paylaştığı yeni R5 Turbo 3E konseptini bugün resmi olarak tanıttı. Baştan söyleyelim, renkli tasarımıyla dikkat çeken konseptin üretim versiyonu gelmeyecek.

    Renault 5 modelinin 50'nci yıl dönümü kapsamında tasarlanan R5 Turbo 3E'yi aslında R5 Turbo ve Turbo 2'nin devamı olarak nitelendirebiliriz. İsminin sonundaki '3' sayısı da bunu ifade ediyor. 'E' harfi ise tahmin edebileceğiniz üzere %100 elektrikli olmasından ileri geliyor.

    Yarış oyunlarından fırlamış gibi görünen Renault R5 Turbo 3E konsepti, içten yanmalı motorlu selefleri gibi arkadan itiş düzenine sahip. Fransız üretici, arka aks üzerine iki tane elektrik motoru konumlandırmış. Bu motorları beslemek için de zemine 42 kWsa'lik batarya paketi yerleştirilmiş. Otomobilin menzili açıklanmamış ancak bataryanın 380V/32A şarj cihazı ile 2 saatte doldurulabildiği ifade ediliyor.

    Elektrikli Renault R5 Turbo 3E tanıtıldı! İşte özellikleri
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    Yapılan açıklamaya göre bu kombinasyon R5 Turbo 3E'ye toplamda 280 kW (375 hp) güç ve 700 Nm tork sağlıyor. Araçtaki bataryanın ağırlığı 520 kilogram. Ancak batarya hariç ağırlık 980 kilogram olduğu için toplamda fazla bir ağırlık söz konusu değil. Bu da konsept modelin 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlamasına imkan verirken son hızın da 200 km/s ile sınırlandırıldığı belirtiliyor.

    Kabuğunun altında boru şasi kullanılan yeni Renault R5 Turbo 3E, 4006 mm uzunluğa, 2020 mm genişliğe, 1320 mm yüksekliğe ve 2540 mm aks mesafesine sahip. Yani R5 Turbo'ya göre yükseklik - aynı kalmış - hariç tüm ölçüleri büyümüş. Önde 225/35/R19 ve arkada 325/25/R20 lastikler üzerine oturtulan konseptin karbon fiber gövdesinde büyük bir ön lip, sarı hava girişleri, marşpiyel ekleri ve devasa arka kanat gibi aerodinamik ögeler göze çarpıyor.

    Elektrikli Renault R5 Turbo 3E tanıtıldı! İşte özellikleri
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    R5 Turbo 3E konseptinin iç mekanında da direksiyon simidi ve konsol gibi retro esintiler karşımıza çıkıyor. Dijital gösterge paneli de yine parça parça fakat bu kez kare formundaki ekranlardan oluşuyor. Bunun yanı sıra karbon fiber yarış koltukları ve drift stili el freni de dikkat çekiyor. Evet, R5 Turbo 3E konseptinde özel bir Drift modu da var. Üstelik drift deneyimi yaşarken kayda almak için içeride ve dışarıda toplam 10 adet kamera bağlantı noktası bulunuyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi R5 Turbo 3E sadece konsept olarak kalacak. Ancak Alpine, bunun kadar olmasa da elektrikli Renault 5'in sportif bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Bununla ilgili detayları ilerleyen aylarda öğrenmemiz mümkün.

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    %100 elektrikli Peugeot E-308

    M
    makine26 3 gün önce

    lexus çakması

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