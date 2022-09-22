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    Nvidia Drive Thor tanıtıldı: Otonom sürüş sınıf atlayacak

    GTC kapsamında düzenlenen etkinlikte Nvidia, 2.000 TFLOPS'a ulaşan performansıyla Drive Thor platformunu duyurdu. Elektrikli araçlara güç verecek yeni platform neler sunuyor? İşte detaylar    
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    Nvidia Drive Thor tanıtıldı: Otonom sürüş sınıf atlayacak
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    Yarı iletken sektörünün lider isimlerinden Nvidia, GTC 2022'nin bir parçası olarak düzenlediği etkinlikte adeta şov yaptı. Düzenlenen etkinlikte yeni nesil ekran kartları RTX 4080 ve RTX 4090'dan DLSS 3.0'a kadar birçok teknolojiye yer veren yonga devi, ayrıca otonom araçlarda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak Nvidia Drive Thor platformunu duyurdu.

    Tüm görevleri tek başına üstlenecek

    Bilindiği üzere günümüzde gelişmeye devam eden otonom araç teknolojileri, muazzam bir işlem gücüne ihtiyaç duyuyor. Nvidia Drive Thor ise, 77 milyar transistör ve 2.000 TFLOPS'a varan performansıyla bilgi-eğlence, dijital gösterge paneli, sensörler, park etme ve otonom çalışma dahil olmak üzere araçların tüm zorlu görevlerini tek başına üstlenecek. Öte yandan elektrikli araçların ek çip ihtiyacını da ortadan kaldıran yeni platform, kesintisiz bir şekilde güvenli sürüş imkanı sunacak.

    Nvidia Drive Thor tanıtıldı: Otonom sürüş sınıf atlayacak
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    Pratikte, her türden sensörü sürekli olarak toplayan ve tüm verileri analiz etmekten sorumlu olan Drive Thor, Nvidia'nın açıklamalarına göre güncel Drive Atlan platformundan iki kat, Drive Orin'den ise sekiz kat daha yüksek bilgi işlem gücü sunacak. Söz konusu bu artışın göz ardı edilmeyek kadar yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 

    Ayrıca GTC açılış konuşmasında Nvidia, Drive Thor'un "derin sinir ağı doğruluğunda" önemli bir atılımı işaret ettiğini söyledi. Nvidia Tensor'e ek olarak yeni bir transformatör motoruna sahip olan Drive Thor, video verilerini tek bir algı çerçevesinde işleyerek bilgi işlem platformunun zaman içinde daha fazla veri işlemesini sağlayacak. 

    Nvidia Drive Thor tanıtıldı: Otonom sürüş sınıf atlayacak
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    Yeni Nvidia Drive Thor, birden fazla işletim sistemini çalıştırma imkanına da sahip. Yonga setine sahip araçlar Linux, QNX ve Android'i aynı anda çalıştırabilecek. Böylece otomobil üreticileri, farklı işletim sistemlerinin yanı sıra NVLink-C2C bağlantı teknolojisi kullanarak Drive Thor yonga setlerinden ikisini birlikte kullanabilecekler.

    2025 yılından itibaren üretilecek yeni elektrikli araçlara güç vermesi beklenen Nvidia Drive Thor, ilk olarak Geely'nin EV markası Zeekr ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 

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    %100 elektrikli Peugeot E-308

    M
    makine26 3 gün önce

    lexus çakması

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