    Toyota'ya soğuk duş: Güvenlik testinde sıfır yıldız aldı

    Toyota'nın Güney Afrika'daki en popüler modellerinden biri olan Starlet, Global NCAP testinde sıfır yıldız aldı. Yetişkin yolcu korumasında sınıfta kalan araç Suzuki Baleno altyapısını kullanıyor.

    Otomobil sektöründe dayanıklılığı ve güvenilirliğiyle bilinen çıkan Toyota beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Japon markanın Güney Afrika pazarındaki en popüler modellerinden biri olan Starlet, Global NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinde yetişkin yolcu korumasında sıfır yıldız alarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

    Yapılan incelemelerde, aracın karoser yapısının darbe anında yeterli stabiliteyi sağlayamadığı ve yan hava yastıklarının bulunmadığı tespit edildi. Öyle ki güvenlik testlerinin bir parçası olan yan direk darbe testi, ilk sonuçların oldukça kötü çıkması nedeniyle gerçekleştirilmeden pas geçildi.

    Toyota savunmaya geçti

    Carscoops'un haberine göre Güney Afrika'da satışa sunulan Toyota Starlet, aslında Hindistan'da üretilen ve yalnızca logosu değiştirilen bir Suzuki Baleno modelinden ibaret. İki araç arasındaki farklar ise büyük ölçüde tasarım detayları ve motor seçenekleriyle sınırlı.

    Toyota Güney Afrika birimi konuyla ilgili bir açıklama yaparak test edilen aracın güncelliğini yitirmiş bir versiyon olduğunu belirtti. Şirket şu anki güncel modelin standart olarak altı hava yastığına sahip olduğunu söylüyor. Ancak bu durum eski versiyonların hala trafikte olması gerçeğini değiştirmiyor.

    Global NCAP yetkilileri ise bu savunmanın ardından güncel modeli test etmek için yeni bir araç satın aldı. Sonuçlar ilerleyen zamanlarda güncellenecek.

