Tam Boyutta Gör Trafik Kazası Algılama (Crash Detection), en yeni Apple cihazlarıyla, yani tüm iPhone 14 serisi ve yeni Apple Watch 8, SE 2 ve Ultra ile gelen kullanışlı yeni bir güvenlik özelliği. Kullanıcıların yaşayacağı olası trafik kazası durumunda acil servislere haber veren bu özelliğin hayat kurtarıcı olduğu bir gerçek; ancak doğru çalışırsa.

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The Wall Street Journal'ın haberine göre bir iPhone 14 sahibi cihazının şiddetli sarsıntı nedeniyle yanlışlıkla acil servis ekiplerini çağırdığından şikayet etti. Kadın, ani fren yapma olasılığı bulunan hız trenine binerken, kaza algılama işlevi devreye girdi ve otomatik olarak 911'e bir mesaj gönderdi. Yolculuk bittikten sonra birkaç cevapsız çağrı fark etti ve ardından olay yerine sağlık görevlileri geldi.

Eğlence merkezleri bu tip cihazları istemiyor

Kurtarma ekipleri benzer çağrıların daha önce de birçok kez yapıldığını belirtiyorlar. Bu da yeni iPhone serisiyle gelen Trafik Kazası Algılama özelliğinin kusurlu olduğunu gösteriyor. Sensörler keskin dönüşleri ve durmaları kaza olarak algılıyor ve ardından olası kazayla ilgili veriler kurtarma servisine gönderiliyor. iPhone 14 sahibinin geri aramaya yanıt verememesi durumunda ise bir acil durum ekibi kaza mahalline doğru yola çıkıyor.

Özellikle bazı eğlence parkları, insanlardan yanlış alarmları tetikleyebilecek cihazları getirmemelerini isteyen tabelalar asmaya başladı. Yukarıdaki tweet'te hız trenlerinden birinin neden olduğu otomatik 911 çağrısını dinleyebilirsiniz.

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Acil servislerin başı iPhone 14'ler ile dertte