Elektronik atıklarını Turkcell'e getirenlere 100 TL hediye çeki veriliyor

Tam Boyutta Gör Bugün 14 Ekim Dünya Elektronik Atık Günü olarak kutlanıyor. Bugüne özel olarak çeşitli şirketler ve vakıflar, elektronik atıkların geri dönüştürülmesini teşvik etmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Turkcell, Dünya Elektronik Atık Günü’ne özel olarak kampanya başlattığını duyurdu.

Turkcell, Eğitime Dönüştür isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştı. Bu projeyle birlikte müşterilerin elektronik atıkları Turkcell'e teslim ederek geri dönüşüme yollayabiliyor. Turkcell, geri dönüşümden elde ettiği geliri, ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek olmak için vakıflara bağışlıyor. Böylece hem çevreyi koruyor hem de çocukların eğitimine fayda sağlayabiliyorsunuz.

Dünya Elektronik Atık Günü’ne özel olarak teknolojik atıklarını Türkiye genelindeki Turkcell mağazalarına getiren müşterilere Turkcell Pasaj ürünlerinde geçerli 100 TL hediye çeki verilecek. Kampanya 21 Ekim’e kadar sürecek.

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Tekno atık nedir? Hangi ürünler geri dönüştürülüyor?

Kullanılamayan, eskimiş veya bozuk durumdaki cep telefonu, bilgisayar, tablet, monitör, yazıcı, bilgisayar parçaları, radyo, dvd player, uydu alıcısı, ev telefonu, usb kablo, kulaklık gibi elektronik eşyalar tekno atık sınıfına girmektedir. Tekno atık olarak getirdiğiniz elektronik ürünlerden elde edilen hammaddeler (metal, plastik, cam vb.) tekrar üretimde kullanılıyor. Böylece hammadde arama- çıkarma faaliyetleri ve bunun çevreye verdiği zarar azaltmış oluyor.

Elektronik atıklar çöpe atılmamalı

Tekno atıklar geri dönüştürülebilir ürünler içerdiği (metal, plastik, cam vb.) gibi aynı zamanda az miktarda da olsa kurşun, cıva, krom, fosfor gibi tehlikeli ya da toksik maddeler de içerebilir. Bu sebeple tekno atıklar doğru şekilde toplanmaz ve geri dönüştürülmezse uzun süre maruz kalındığında insan sağlığını tehdit eder. Aynı zamanda bu zararlı kimyasallar toprağa, suya ve havaya karışarak çevre ve toplum sağlığı açısından olumsuz sonuçlara sebep olabilir.

24 ton tekno atık toplandı

Turkcell’in Eğitime Dönüştür projesiyle bugüne kadar 24 ton tekno atık toplanırken proje kapsamında yaklaşık 15 bin kişi, geri dönüşüm için 28 bin adet tekno atığı Turkcell mağazalarına getirdi. Mağazalara ulaştırılan tekno atıklar, TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu (Bilişim Sanayicileri Derneği) aracılığıyla geri dönüştürüldü. Dönüşümden elde edilen gelir, TEGV’e bağışlandı.

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