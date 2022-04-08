Google, yeni politikasını duyurdu: Yüzlerce uygulama mağazadan kaldırılıyor

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Google, toplam 2,8 milyondan fazla uygulamaya ev sahipliği yapan Play Store’da yeni bir düzenlemeye gidiyor. Yazılım devi, mağazada yer alan ve önemli ölçüde güncelliğini yitirmiş Android uygulamaları için yeni politikalarını duyurdu.

Kullanıcı güvenliğini arttıracak

Bildirilenlere göre şirket, mağazada yer alan tüm uygulamaların en son paylaşılan Android sürümünden sonraki iki yıl içerisinde istenilen API (Application Programming Interface) seviyesine ulaşmasını hedefiyor. Bununla birlikte belirtilen seviyeye ulaşamayan uygulamalar Android Geliştirici Bloğu’nda duyurulacak ve cihazlara olan kurulumu engellenecek.

Yeni kararın ''kullanıcıları korumalara sahip olmayan eski uygulamaları yüklemekten korumak'' amacıyla alındığını söyleyen Google, uygulamaların "büyük çoğunluğunun" belirlenen standardı takip ettiğini söyledi. Bu her ne kadar doğru olsa da günümüzde birçok uygulamanın güvenlik riskleri taşıdığını ve kullanıcı gizliliğini ihlal ettiğini söyleyebiliriz.

Android kullanıcıları dikkat! 1 gün önce eklendi

Geçtiğimiz son birkaç yıl içerisinde Play Store’a yeni güvenlik önlemleri alan ve makine öğreniminin yardımıyla uygulamaların taranmasını sağlayan Play Project’i piyasaya süren şirket, yeni değişikliklerin 1 Kasım 2022'de yürürlüğe gireceğini bildirdi.

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