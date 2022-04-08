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    Google, yeni politikasını duyurdu: Yüzlerce uygulama mağazadan kaldırılıyor

    Android kullanıcılarının güvenliğini arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Google, yeni uygulama politikalarını duyurdu. Güncel olmayan uygulamalar Play Store'dan kaldırılacak.
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    Güncel olmayan Android uygulamaları Play Store'dan kaldırıyor
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    Google, toplam 2,8 milyondan fazla uygulamaya ev sahipliği yapan Play Store’da yeni bir düzenlemeye gidiyor. Yazılım devi, mağazada yer alan ve önemli ölçüde güncelliğini yitirmiş Android uygulamaları için yeni politikalarını duyurdu.

    Kullanıcı güvenliğini arttıracak

    Bildirilenlere göre şirket, mağazada yer alan tüm uygulamaların en son paylaşılan Android sürümünden sonraki iki yıl içerisinde istenilen API (Application Programming Interface) seviyesine ulaşmasını hedefiyor. Bununla birlikte belirtilen seviyeye ulaşamayan uygulamalar Android Geliştirici Bloğu’nda duyurulacak ve cihazlara olan kurulumu engellenecek.

    Yeni kararın ''kullanıcıları korumalara sahip olmayan eski uygulamaları yüklemekten korumak'' amacıyla alındığını söyleyen Google, uygulamaların "büyük çoğunluğunun" belirlenen standardı takip ettiğini söyledi. Bu her ne kadar doğru olsa da günümüzde birçok uygulamanın güvenlik riskleri taşıdığını ve kullanıcı gizliliğini ihlal ettiğini söyleyebiliriz.

    Geçtiğimiz son birkaç yıl içerisinde Play Store’a yeni güvenlik önlemleri alan ve makine öğreniminin yardımıyla uygulamaların taranmasını sağlayan Play Project’i piyasaya süren şirket, yeni değişikliklerin 1 Kasım 2022'de yürürlüğe gireceğini bildirdi.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 18 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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