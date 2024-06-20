Elektronik mühür dönemi başlıyor: Hazırlıklar tamamlandı!

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Tam Boyutta Gör İmza sürecini hızlandıran ve imzalı belgelere güvenirlik getiren elektronik imzanın ardından şimdi de elektronik mühür sistemi devreye giriyor. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında “elektronik mühür” düzenlemesi yapılacak. Şirketler, kuruluşlar ve kurumlar elektronik mühür atabilecek.

Elektronik Mühür nedir?

Elektronik mühür, belgelerdeki mührün dijital versiyonudur. Elektronik ortamdaki belge paylaşımı yapan tarafların kurumsal kimliklerini güvenli bir şekilde tanımlamak ve doğrulamak amacıyla kullanılan elektronik sertifikadır.

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Zaman ve kağıt tasarrufu sağlayacak

Elektronik bir dokümanın tüzel kişi tarafından oluşturulduğunun ve kaynağının belirlenmesi, mühürlenen verinin bütünlüğü elektronik mühür ile sağlanacak. Kamu işlemlerinin dijitalleşmesinin yanı sıra zamandan, kağıttan ve birçok diğer giderden tasarruf sağlayacak, resmi evrak güvenliğini artıracak bir adımı daha atmış bulunuyoruz.

Düzenleme hazırlanıyor

Yönetmelikle düzenlenen elektronik mühürlerin de elektronik imza mevzuat kapsamında faaliyet gösteren ESHS'ler tarafından verileceğini bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bunun için gerekli hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Elektronik mührün, mali mühür yerine kullanılabileceğine ilişkin düzenlemelerin de yapılmasının ardından ülkemizde elektronik mührün kullanımını başlatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de elektronik imza hizmeti sunan 8 farklı elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) bulunuyor. Yönetmelikle düzenlenen elektronik mühürlerin de elektronik imza mevzuat kapsamında faaliyet gösteren ESHS'ler tarafından verileceğini bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bunun için gerekli hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Elektronik mührün, mali mühür yerine kullanılabileceğine ilişkin düzenlemelerin de yapılmasının ardından ülkemizde elektronik mührün kullanımını başlatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, elektronik imzalı verileri kimin imzaladığı kadar imzalayanın hangi kurum adına imza attığının da önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Elektronik ortamda bir belgeyi üreten kurum, kuruluş, işletme ya da tüzel kişiliğin belirlenebilmesi için mali mühür uygulamasını başlattık. 5070 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikle hukuki dayanağı oluşturulan elektronik mühür ile ilgili çalışmaların yapılmasının ardından elektronik mührün hem mali mühür hem de kurumsal mühür yerine kullanılabilmesini sağlayacağız."

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