Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, yapay zekalı etkileşimli dijital insan James’i tanıttı

    Nvidia’nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, SIGGRAPH kapsamında etkileşimli bir dijital insan olan James’i tanıttı. James, firmanın Nvidia NIM mikro hizmetleri üzerinde inşa edildi.
    nvidia james Tam Boyutta Gör
    Daha çok profesyonellere hitap eden SIGGRAPH 2024 kapsamında Nvidia, yeni yazılım odaklı teknolojilerini duyurdu. Firmanın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, bu etkinlikte Nvidia NIM mikro hizmetleri üzerinde inşa edilmiş olan etkileşimli dijital insanı James’i de tanıttı.

    Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre James, Nvidia ACE teknolojisini kullanan ve bir müşteri hizmetleri iş akışını temel alan bir asistan. Firma, James’in duyguları, mizahı ve bağlamsal olarak doğru yanıtları kullanarak insanlarla bağlantı kurabildiğini söylüyor. Ek olarak firma, ai.nvidia.com adresinden kullanıcıların yakında James ile gerçek zamanlı olarak etkileşime geçebileceklerini söylüyor.

    Dijital insanlar artık çok yakın

    Yapay zeka tabanlı James asistanıyla etkileşimi kurmak için Nvidia oldukça gerçekçi bir insan yüzü ve sesi de kullanmış durumda. Bu, yapay zekalı sohbet robotları ve asistanlar için alışılagelmiş metin tabanlı arayüze kıyasla büyük bir değişimi ifade ediyor. Nvidia, James’i inşa etmek için RTX teknolojilerini de kullandığını belirtiyor. Gerçekçi ses ise ElevenLabs tarafından sağlanıyor.

    Nvidia, James’i dijital marka elçisi olarak nitelendirirken bu teknolojinin dijital asistan veya müşteri hizmetleri personeli olarak kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca ACE ile geliştiriciler müşterilere ilgili bilgileri iletebilen alana özgü avatarlar oluşturmak için kendi verilerini kullanmalarına olanak tanıyor.

    Jensen Huang, James’i şu şekilde açıklıyor: "Konuşabilen, sizinle göz teması kurabilen ve empatik bir şekilde hareket edebilen bir yapay zeka. ChatGPT yapay zekanızı dijital insana bağlamaya karar verebilir ya da dijital insanınızı Retrieval Augmented Generation (RAG) müşteri hizmetleri yapay zekamıza bağlayabilirsiniz. Hangi parçayı kullanmak istediğinizden bağımsız olarak, bunlar tamamen açık kaynaklıdır."

    Nvidia, dijital insan uygulamalarını benimseyen şirketler arasında HTC, Looking Glass, Reply ve UneeQ’in olduğunu da açıkladı. UneeQ ise SIGGRAPH’ta iki yeni demosunu sergiledi. Aşağıdaki videodan şirketin demolarını izleyebilirsiniz. Teknolojinin açık kaynak olması da geliştiricilerin süreçlere derinlemesine müdahil olmasını sağlıyor. Dolayısıyla, çeşitli platformlarda yapay zekalı dijital insanlarla etkileşime geçmek artık sadece bir zaman meselesi.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99685/nvidia-ceo-jensen-huang-introduces-james-digital-human-that-youll-be-able-to-interact-with/index.html https://blogs.nvidia.com/blog/ai-decoded-siggraph-chat-rtx-update/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kemal sunal boyu güreşçi vücudu yola duba koymanın cezası 2024 yang shin nerede 16 yaşında sakal nasıl çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro V 15 ANV15-51
    Acer Nitro V 15 ANV15-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız