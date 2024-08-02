Nvidia, yapay zekalı etkileşimli dijital insan James’i tanıttı

Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre James, Nvidia ACE teknolojisini kullanan ve bir müşteri hizmetleri iş akışını temel alan bir asistan. Firma, James’in duyguları, mizahı ve bağlamsal olarak doğru yanıtları kullanarak insanlarla bağlantı kurabildiğini söylüyor. Ek olarak firma, ai.nvidia.com adresinden kullanıcıların yakında James ile gerçek zamanlı olarak etkileşime geçebileceklerini söylüyor.
Dijital insanlar artık çok yakın
Yapay zeka tabanlı James asistanıyla etkileşimi kurmak için Nvidia oldukça gerçekçi bir insan yüzü ve sesi de kullanmış durumda. Bu, yapay zekalı sohbet robotları ve asistanlar için alışılagelmiş metin tabanlı arayüze kıyasla büyük bir değişimi ifade ediyor. Nvidia, James’i inşa etmek için RTX teknolojilerini de kullandığını belirtiyor. Gerçekçi ses ise ElevenLabs tarafından sağlanıyor.
Nvidia, James’i dijital marka elçisi olarak nitelendirirken bu teknolojinin dijital asistan veya müşteri hizmetleri personeli olarak kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca ACE ile geliştiriciler müşterilere ilgili bilgileri iletebilen alana özgü avatarlar oluşturmak için kendi verilerini kullanmalarına olanak tanıyor.
Jensen Huang, James’i şu şekilde açıklıyor: "Konuşabilen, sizinle göz teması kurabilen ve empatik bir şekilde hareket edebilen bir yapay zeka. ChatGPT yapay zekanızı dijital insana bağlamaya karar verebilir ya da dijital insanınızı Retrieval Augmented Generation (RAG) müşteri hizmetleri yapay zekamıza bağlayabilirsiniz. Hangi parçayı kullanmak istediğinizden bağımsız olarak, bunlar tamamen açık kaynaklıdır."
Nvidia, dijital insan uygulamalarını benimseyen şirketler arasında HTC, Looking Glass, Reply ve UneeQ’in olduğunu da açıkladı. UneeQ ise SIGGRAPH’ta iki yeni demosunu sergiledi. Aşağıdaki videodan şirketin demolarını izleyebilirsiniz. Teknolojinin açık kaynak olması da geliştiricilerin süreçlere derinlemesine müdahil olmasını sağlıyor. Dolayısıyla, çeşitli platformlarda yapay zekalı dijital insanlarla etkileşime geçmek artık sadece bir zaman meselesi.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99685/nvidia-ceo-jensen-huang-introduces-james-digital-human-that-youll-be-able-to-interact-with/index.html https://blogs.nvidia.com/blog/ai-decoded-siggraph-chat-rtx-update/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.