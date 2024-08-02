Nvidia, yapay zekalı etkileşimli dijital insan James’i tanıttı

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Tam Boyutta Gör Daha çok profesyonellere hitap eden SIGGRAPH 2024 kapsamında Nvidia, yeni yazılım odaklı teknolojilerini duyurdu. Firmanın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, bu etkinlikte Nvidia NIM mikro hizmetleri üzerinde inşa edilmiş olan etkileşimli dijital insanı James’i de tanıttı.

Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre James, Nvidia ACE teknolojisini kullanan ve bir müşteri hizmetleri iş akışını temel alan bir asistan. Firma, James’in duyguları, mizahı ve bağlamsal olarak doğru yanıtları kullanarak insanlarla bağlantı kurabildiğini söylüyor. Ek olarak firma, ai.nvidia.com adresinden kullanıcıların yakında James ile gerçek zamanlı olarak etkileşime geçebileceklerini söylüyor.

Dijital insanlar artık çok yakın

Yapay zeka tabanlı James asistanıyla etkileşimi kurmak için Nvidia oldukça gerçekçi bir insan yüzü ve sesi de kullanmış durumda. Bu, yapay zekalı sohbet robotları ve asistanlar için alışılagelmiş metin tabanlı arayüze kıyasla büyük bir değişimi ifade ediyor. Nvidia, James’i inşa etmek için RTX teknolojilerini de kullandığını belirtiyor. Gerçekçi ses ise ElevenLabs tarafından sağlanıyor.

Nvidia, James’i dijital marka elçisi olarak nitelendirirken bu teknolojinin dijital asistan veya müşteri hizmetleri personeli olarak kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca ACE ile geliştiriciler müşterilere ilgili bilgileri iletebilen alana özgü avatarlar oluşturmak için kendi verilerini kullanmalarına olanak tanıyor.

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Jensen Huang, James’i şu şekilde açıklıyor: "Konuşabilen, sizinle göz teması kurabilen ve empatik bir şekilde hareket edebilen bir yapay zeka. ChatGPT yapay zekanızı dijital insana bağlamaya karar verebilir ya da dijital insanınızı Retrieval Augmented Generation (RAG) müşteri hizmetleri yapay zekamıza bağlayabilirsiniz. Hangi parçayı kullanmak istediğinizden bağımsız olarak, bunlar tamamen açık kaynaklıdır."

Nvidia, dijital insan uygulamalarını benimseyen şirketler arasında HTC, Looking Glass, Reply ve UneeQ’in olduğunu da açıkladı. UneeQ ise SIGGRAPH’ta iki yeni demosunu sergiledi. Aşağıdaki videodan şirketin demolarını izleyebilirsiniz. Teknolojinin açık kaynak olması da geliştiricilerin süreçlere derinlemesine müdahil olmasını sağlıyor. Dolayısıyla, çeşitli platformlarda yapay zekalı dijital insanlarla etkileşime geçmek artık sadece bir zaman meselesi.

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Nvidia, yapay zekalı etkileşimli dijital insan James’i tanıttı