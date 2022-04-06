Elgato yeni capture kartını duyurdu

Yayıncı ekosistemi için lider firmalardan birisi haline gelen Elgato yeni bir yakalama kartı duyurdu. Elgato HD60 X yeni nesil konsollardan en yüksek kalitede görüntü yakalamanıza imkân tanıyor.
Elgato HD60 X özellikleri ve fiyatı
Elgato HD60 X yakalama kartı avuç içine sığacak büyüklükte ve tak-çalıştır şeklinde kullanılabiliyor. Görüntüleri hem bilgisayarlara hem de harici oyuncu monitörlerine aktarabiliyor.
Oyuncular Full HD 60fps kalitede yayınlarını Twitch veya YouTube kanallarına aktarırken aynı zamanda HDR10 olarak sabit sürücülerine de kaydedebiliyor. Anlık olarak yayın ve oynanış senkronize edilerek en düşük gecikme elde ediliyor.
4K yakalama aracı sayesinde 4K 30fps videolar 48kHz ses ile elde edilebiliyor. Araç hazır değilse oynanış videolarınızı otomatik olarak ön belleğe atarak daha sonra 4K olarak yakalama yapabiliyorsunuz. Sesi de ayrı bir parça olarak kaydederek optimizasyon yapabiliyorsunuz.
Steam Link teknolojisi ise yayınları yerleşik olarak 4K yakalama aracına ve OBS gibi uygulamalara aktarabiliyor. PS5, Xbox Series X/S ve çift PC yapılarına uyumlu olan Elgato HD60 X için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş.
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa