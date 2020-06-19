Elgato resmen mikrofon pazarında

Tam Boyutta Gör

Stream Deck yayıncı klavyeleri ile yakından tanıdığımız Elgato markası, Corsair çatısı altına girdikten sonra daha fazla sektöre hitap etmek için kolları sıvadı. Marka ilk mikrofonlarını piyasaya sürüyor.

Elgato Wave 1 ve Wave 3

Elgato standartları biraz yüksek bir marka olduğu için haliyle hazırladığı ilk mikrofonlar da Premium seviyeye hitap ediyor. Yayıncılar için hazırlanan mikrofonlar Wave 1 ve Wave 3 isimlerini taşıyor.

İlginizi Çekebilir

Razer THX Spatial Audio uygulaması Windows 10 için satışa sunuldu

Ayrıca Bkz. "Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu"

LEWITT ile ortak üretilen mikrofonlar kardiyoid yoğunlaşma kapsülü ve 24-bit dönüştürücü ile yüksek kaliteli ses üretmeyi amaçlıyor. Clipguard bozulma önleme teknolojisi sayesinde ses girişi gerçek zamanlı olarak analiz ediliyor ve ani yükselişlerde ikinci bir sinyal yolu oluşturularak patlamaların önüne geçiliyor.

24-bit çıkışlı 3.5mm yuvası ile gecikmesiz ses takibine izin veren mikrofonların standı da ayarlanabiliyor. Dahili bir filtre nefes gürültülerini engellerken geçişli düşük kesim filtre ise düşük frekans çakışmalarını önlüyor.

Elgato Wave 1 mikrofon modelinde farklı olarak sesi ayarlayan ve LED halkaya sahip olan bir tekerlek yer alıyor. Örnekleme oranı 48kHz olan modelin fiyatı ise 130$. Elgato Wave 3 ise kapasitif bir ses kontrol tuşuna ve çok fonksiyonlu tekerleğe sahip. LED bildirimler üst kısma yerleştirilmiş. 96KHz ile detaylı ses kaydeden mikrofon 160$ değerinde.

https://www.techpowerup.com/268699/elgato-makes-waves-with-the-launch-of-new-wave-1-and-wave-3-premium-microphones

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.