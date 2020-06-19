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    Elgato resmen mikrofon pazarında

    Elgato markasının ilk mikrofonları Wave 1 ve Wave 3 biraz daha premium seviyede teknolojiler sunarak profesyoneller için iyi birer alternatif olmayı amaçlıyor.
    20 dk.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Elgato resmen mikrofon pazarında
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    Stream Deck yayıncı klavyeleri ile yakından tanıdığımız Elgato markası, Corsair çatısı altına girdikten sonra daha fazla sektöre hitap etmek için kolları sıvadı. Marka ilk mikrofonlarını piyasaya sürüyor.

    Elgato Wave 1 ve Wave 3

    Elgato standartları biraz yüksek bir marka olduğu için haliyle hazırladığı ilk mikrofonlar da Premium seviyeye hitap ediyor. Yayıncılar için hazırlanan mikrofonlar Wave 1 ve Wave 3 isimlerini taşıyor.

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    LEWITT ile ortak üretilen mikrofonlar kardiyoid yoğunlaşma kapsülü ve 24-bit dönüştürücü ile yüksek kaliteli ses üretmeyi amaçlıyor. Clipguard bozulma önleme teknolojisi sayesinde ses girişi gerçek zamanlı olarak analiz ediliyor ve ani yükselişlerde ikinci bir sinyal yolu oluşturularak patlamaların önüne geçiliyor.

    Elgato resmen mikrofon pazarında

    24-bit çıkışlı 3.5mm yuvası ile gecikmesiz ses takibine izin veren mikrofonların standı da ayarlanabiliyor. Dahili bir filtre nefes gürültülerini engellerken geçişli düşük kesim filtre ise düşük frekans çakışmalarını önlüyor.

    Elgato Wave 1 mikrofon modelinde farklı olarak sesi ayarlayan ve LED halkaya sahip olan bir tekerlek yer alıyor. Örnekleme oranı 48kHz olan modelin fiyatı ise 130$. Elgato Wave 3 ise kapasitif bir ses kontrol tuşuna ve çok fonksiyonlu tekerleğe sahip. LED bildirimler üst kısma yerleştirilmiş. 96KHz ile detaylı ses kaydeden mikrofon 160$ değerinde.



    https://www.techpowerup.com/268699/elgato-makes-waves-with-the-launch-of-new-wave-1-and-wave-3-premium-microphones Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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