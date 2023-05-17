Elon Musk 12 ay içinde bazı şirketlerin iflas edeceğini açıkladı

Tam Boyutta Gör Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan Elon Musk, son aylarda genelde olumsuz bir şekilde gündeme gelse de yönettiği şirketlerin başarısına diyecek bir söz yok. Musk, hissedarlar toplantısında ekonomiye değinerek önümüzdeki 12 ay içinde bazı şirketlerin iflas edeceğini öngördü. Bunların Tesla'nın rakipleri olacağını söyleyecek kadar ileri gitmedi ancak bağlam göz önüne alındığında öyle hissettirdi.

Küresel ekonomi düzelmedi

Geçtiğimiz yıl boyunca Musk sık sık makroekonomi, enflasyon ve faiz artışlarının satın alma gücünü ve genel ekonomiyi etkilediğinden şikayet etti. Bu durgun ekonominin iyileşmeden önce muhtemelen bir yıl daha süreceğini öngörüyordu. Tesla'nın dünkü yıllık hissedarlar toplantısında Musk, Tesla hissedarlarına ekonomiyle ilgili görüşlerini bir kez daha yineleyerek önümüzdeki 12 ayın zor geçebileceği uyarısında bulundu:

“Zorlu bir 12 ay olacak. Bu konuda gerçekçi olmak istiyorum. Tesla küresel ekonomik ortama karşı bağışık değil. Makroekonomik seviyeler önümüzdeki 12 ay boyunca zor olacak.”

Elon Musk: Bana para kaybettirse bile istediğimi söyleyeceğim 10 sa. önce eklendi

Musk'a göre rakiplerden pek çoğu iflas edecek

Tam Boyutta Gör CEO, "pek çok şirketin" hayatta kalamayacağına inandığını da sözlerine eklerken, “Tesla bunu atlatacak ve iyi iş çıkaracağız ama bence pek çok şirketin iflas ettiğini göreceğiz.” ifadelerini kullandı. Musk, ekonomi yeniden toparlandığında Tesla'nın harika bir konumda olacağına inanıyor.

Musk hangi şirketlerin iflas edeceğine inandığını belirtmedi, ancak elektrikli araçları kârlı bir şekilde üretmenin ne kadar zor olduğunu belirttikten hemen sonra bundan bahsetti ve Tesla'nın rakiplerinin ne kadar para kaybettiğini gösteren hemen üstteki grafiği paylaştı. Musk, Tesla'nın pozitif brüt kâr marjıyla elektrikli araç üretme kapasitesi nedeniyle finansal olarak bu ekonomik gerilemeyi atlatabilecek bir konumda olduğunu söyledi.

Öte yandan Rivian ve Lucid’de gördüğümüz çok düşük kâr marjları ise endişe verici seviyede. Benzer şekilde Fisker, Canoo ve Lordstown da finansal anlamda sıkıntılı bir durumda. Elektrikli araçlara geçişin zaten mevcut köklü otomobil firmaları için bile zorlu olacağını biliyorduk. Ford’un EV bölümünün zararına satış yapması buna bir örnek. Ancak makroekonomik koşullar sadece bu köklü firmaları değil, elektrikli otomobil girişimlerini de derinden etkileyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elon Musk 12 ay içinde bazı şirketlerin iflas edeceğini açıkladı