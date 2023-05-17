Elon Musk 12 ay içinde bazı şirketlerin iflas edeceğini açıkladı

Küresel ekonomi düzelmedi
Geçtiğimiz yıl boyunca Musk sık sık makroekonomi, enflasyon ve faiz artışlarının satın alma gücünü ve genel ekonomiyi etkilediğinden şikayet etti. Bu durgun ekonominin iyileşmeden önce muhtemelen bir yıl daha süreceğini öngörüyordu. Tesla'nın dünkü yıllık hissedarlar toplantısında Musk, Tesla hissedarlarına ekonomiyle ilgili görüşlerini bir kez daha yineleyerek önümüzdeki 12 ayın zor geçebileceği uyarısında bulundu:
“Zorlu bir 12 ay olacak. Bu konuda gerçekçi olmak istiyorum. Tesla küresel ekonomik ortama karşı bağışık değil. Makroekonomik seviyeler önümüzdeki 12 ay boyunca zor olacak.”
Musk'a göre rakiplerden pek çoğu iflas edecek
Musk hangi şirketlerin iflas edeceğine inandığını belirtmedi, ancak elektrikli araçları kârlı bir şekilde üretmenin ne kadar zor olduğunu belirttikten hemen sonra bundan bahsetti ve Tesla'nın rakiplerinin ne kadar para kaybettiğini gösteren hemen üstteki grafiği paylaştı. Musk, Tesla'nın pozitif brüt kâr marjıyla elektrikli araç üretme kapasitesi nedeniyle finansal olarak bu ekonomik gerilemeyi atlatabilecek bir konumda olduğunu söyledi.
Öte yandan Rivian ve Lucid’de gördüğümüz çok düşük kâr marjları ise endişe verici seviyede. Benzer şekilde Fisker, Canoo ve Lordstown da finansal anlamda sıkıntılı bir durumda. Elektrikli araçlara geçişin zaten mevcut köklü otomobil firmaları için bile zorlu olacağını biliyorduk. Ford’un EV bölümünün zararına satış yapması buna bir örnek. Ancak makroekonomik koşullar sadece bu köklü firmaları değil, elektrikli otomobil girişimlerini de derinden etkileyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.