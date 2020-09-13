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    Elon Musk, 22 Eylül'deki Tesla Batarya Günü'nde şirketin gelişmiş pil teknolojisini açıklayacak

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın patronu Elon Musk, daha önce birkaç kez ertelenen Tesla Batarya Günü'nde şirketin gelişmiş pil teknolojisiyle ilgili önemli bilgiler vereceği öğrenildi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Elon Musk, 22 Eylül'deki Tesla Batarya Günü'nde şirketin gelişmiş pil teknolojisini açıklayacak
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    Tesla CEO'su Elon Musk, 22 Eylül'de düzenlecek olan Batarya Günü'nde "birçok harika şey" açıklayacağını duyrumuştu. Sızan bilgilere göre Musk, şirketin yeni pil teknolojisiyle ilgili bilgiler verecek.

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    Batarya Günü, ve Tesla'nın hissedarlar toplantısının bu yıl biri koronavirüs pandemisi olmak üzere çeşitli nedenlerle birkaç kez ertelendiğini belirtmekte fayda var. Geçtiğimiz ay Tesla, hissedarlar için çevrimiçi bir toplantı yapma niyetini açıklamıştı. Batarya Günü'ne gelince ise etkinlik çoğunlukla sanal olarak gerçekleştirilecek, ancak sınırlı sayıda kişi şahsen katılabilecek.

    Kobaltsız pil duyurulabilir

    Tesla'nın, gelişmiş pil teknolojisini ortaya çıkarmaya yakın olduğu yönündeki söylentiler, uzun süredir ertelenen etkinliğin ana konusu olacak. Muhtemelen Tesla etkinliğinde şirketin elektrikli araçlarını daha ekonomik hale getirecek yeni pil teknolojilerden bahsedilecek. Daha önce Tesla'nın, geliştirdiği ve elektrikli otomobillerin menzilini önemli ölçüde artırmanın mümkün olacağı pillerinin üretimine başlamaya hazırlandığı bilgisi vardı.


    Yeni pillerin kobalt içermeyeceği veya minimum miktarla sınırlandırılacağı da söyleniyor. Ne yazık ki Tesla Batarya Günü'nde şirketin tam olarak nasıl bir teknolojiyi tanıtacağı henüz net olarak belli değil. Şirketin düzenleyecceği etkinliğinin tarihine yaklaşıldıkça daha fazla bilgi ortaya çıkması bekleniyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 10 sa.
    Bataryaları hafifletip, şarjı daha hızlı hale getirirlerse menzil de uzamış olacak. Bakalım nasıl bir teknoloji buldular.
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    gun (Gün Oksay) 12 sa. (düzenlendi)
    Kwh/kg değerinin yani ne kadar ağırlıkla ne kadar enerji depolanabildiğini arttırmaları gerek.



    500 kg’ı bulan piller daha uzun menzilleri etkiliyor.

    En uzun menzilli 100 kWh pili 625 kg gibi deli bir değer.
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    monacomen 12 sa.
    22 Eylül Tesla Batarya Günü mü?
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 13 sa.
    Pil patlarsa şaşırmam 😁
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