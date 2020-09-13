Elon Musk, 22 Eylül'deki Tesla Batarya Günü'nde şirketin gelişmiş pil teknolojisini açıklayacak

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Tesla CEO'su Elon Musk, 22 Eylül'de düzenlecek olan Batarya Günü'nde "birçok harika şey" açıklayacağını duyrumuştu. Sızan bilgilere göre Musk, şirketin yeni pil teknolojisiyle ilgili bilgiler verecek.

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Batarya Günü, ve Tesla'nın hissedarlar toplantısının bu yıl biri koronavirüs pandemisi olmak üzere çeşitli nedenlerle birkaç kez ertelendiğini belirtmekte fayda var. Geçtiğimiz ay Tesla, hissedarlar için çevrimiçi bir toplantı yapma niyetini açıklamıştı. Batarya Günü'ne gelince ise etkinlik çoğunlukla sanal olarak gerçekleştirilecek, ancak sınırlı sayıda kişi şahsen katılabilecek.

Kobaltsız pil duyurulabilir

Tesla'nın, gelişmiş pil teknolojisini ortaya çıkarmaya yakın olduğu yönündeki söylentiler, uzun süredir ertelenen etkinliğin ana konusu olacak. Muhtemelen Tesla etkinliğinde şirketin elektrikli araçlarını daha ekonomik hale getirecek yeni pil teknolojilerden bahsedilecek. Daha önce Tesla'nın, geliştirdiği ve elektrikli otomobillerin menzilini önemli ölçüde artırmanın mümkün olacağı pillerinin üretimine başlamaya hazırlandığı bilgisi vardı.



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Yeni pilleriniçermeyeceği veya minimum miktarlada söyleniyor. Ne yazık ki Tesla Batarya Günü'nde şirketin tam olarak nasıl bir teknolojiyi tanıtacağı henüz net olarak belli değil. Şirketin düzenleyecceği etkinliğinin tarihinedaha fazla bilgi ortaya çıkması bekleniyor.