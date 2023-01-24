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    Elon Musk, 5 yıl önce paylaştığı tweet yüzünden yargılanıyor: Konu SpaceX ve Tesla!

    Elon Musk gündemden düşmemeye devam ediyor. 2018 yılında atmış olduğu tweet’ten dolayı süren davada Musk, Tesla’yı satın almak için SpaceX hisselerini satabileceğini söyledi.
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    Elon Musk, 5 yıl önce paylaştığı tweet yüzünden yargılanıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, 2018 yılında paylaşmış olduğu bir tweet’ten dolayı bir kez daha mahkeme salonuna gitti. Tesla’nın hissedarları tarafından açılan davada Musk, 2018'deki "fon güvenceli" tweet'lerini savunmak için tekrar tanık kürsüsüne çıktı ve Tesla’yı satın almak için SpaceX hisselerini satabileceğini söyledi.

    Elon Musk, Tesla, SpaceX ve Twitter dörtgeni

    Elon Musk Pazartesi günü San Francisco federal mahkemesine Tesla’yı 2018’de satın almak için SpaceX hisselerini satabileceğini söyledi. Musk, halihazırda olduğu gibi 2018’de de iki şirketin CEO’su konumundaydı.  

    Musk, 2018’deki tweet’inde Tesla’nın hisselerini senet başına 420 dolar karşılığında özel olarak almak için “fon sağladığını” ve anlaşma için yatırımcı desteğinin doğrulandığını söylemişti. Musk’ın bu söylemleri borsa dolandırıcılığı nedeniyle Tesla hissedarları tarafından dava edilmişti. Zira yatırımcılar, Musk’ın o dönemdeki açıklamaların kendilerine milyarlarca dolar kaybettirdiğini iddia ediyor. Davanın ikinci ayağında Musk, yapmış olduğu söylemleri savunmak için bir kez daha tanık kürsüsüne çıkarak bu sözlerine açıklık getirdi.

    Elon Musk, 5 yıl önce paylaştığı tweet yüzünden yargılanıyor
    Musk’a göre “güvence altına alınan fon” esasında SpaceX’te bulunan hisseleri anlamına geliyordu. Dolayısıyla Musk, finansman kapısı olarak SpaceX’in hisselerini o dönemde satabileceğini iddia ediyor. Öte yandan Musk’ın 2018’deki tweet’lerinde bahsettiği finansmanın Suudi Arabistan'a ait olan Kamu Yatırım Fonu’ndan geleceği iddia ediliyordu. Hatta Musk'ın "420 dolar" olarak belirttiği şeyin popüler kültürde esar anlamına geldiği de iddia ediliyor ancak Musk bu iddiayı mahkemede yalanladı ve bunun bir tesadüf olduğunu belirtti.

    Halihazırda dava süreci devam ederken bahsi geçen satın alma hiçbir zaman yaşanmadı. Musk ise sadece bir olasılıktan bahsettiğini ifade ediyor. Yani, Tesla’yı bir özel şirket haline getirmek isteseydi SpaceX hisselerini o dönem satabileceğini söylüyor. Nitekim Musk, Twitter’ı satın almak için önemli miktarda SpaceX hissesi satmıştı. Bu arada Musk davayı kaybederse yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalacak.

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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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