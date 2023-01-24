Elon Musk, 5 yıl önce paylaştığı tweet yüzünden yargılanıyor: Konu SpaceX ve Tesla!

Elon Musk, Tesla, SpaceX ve Twitter dörtgeni
Elon Musk Pazartesi günü San Francisco federal mahkemesine Tesla’yı 2018’de satın almak için SpaceX hisselerini satabileceğini söyledi. Musk, halihazırda olduğu gibi 2018’de de iki şirketin CEO’su konumundaydı.
Musk, 2018’deki tweet’inde Tesla’nın hisselerini senet başına 420 dolar karşılığında özel olarak almak için “fon sağladığını” ve anlaşma için yatırımcı desteğinin doğrulandığını söylemişti. Musk’ın bu söylemleri borsa dolandırıcılığı nedeniyle Tesla hissedarları tarafından dava edilmişti. Zira yatırımcılar, Musk’ın o dönemdeki açıklamaların kendilerine milyarlarca dolar kaybettirdiğini iddia ediyor. Davanın ikinci ayağında Musk, yapmış olduğu söylemleri savunmak için bir kez daha tanık kürsüsüne çıkarak bu sözlerine açıklık getirdi.
Halihazırda dava süreci devam ederken bahsi geçen satın alma hiçbir zaman yaşanmadı. Musk ise sadece bir olasılıktan bahsettiğini ifade ediyor. Yani, Tesla’yı bir özel şirket haline getirmek isteseydi SpaceX hisselerini o dönem satabileceğini söylüyor. Nitekim Musk, Twitter’ı satın almak için önemli miktarda SpaceX hissesi satmıştı. Bu arada Musk davayı kaybederse yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....