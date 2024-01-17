Elon Musk’tan Tesla’ya ültimatom: Ya daha fazla hisse verin ya da geliştirmeler dursun

Musk’tan Tesla’ya ültimatom
Kendi X/Twitter platformunda yazan Musk, Tesla'daki sahipliğinin yüzde 25'e çıkmaması halinde açıkça Tesla'ya "firmayı yapay zeka ve robotik alanında lider olacak şekilde büyütmekten rahatsız olacağı" uyarısında bulunuyor.
Musk, Tesla'nın dörtte birine sahip olmadan -ki bunun etkili olmak için yeterli olduğunu ancak devrilmeyecek kadar da fazla olmadığını söylüyor- Tesla dışındaki ürünleri inşa etmeyi tercih edeceğini söyleyerek tehdidini devam ettirdi. “Tesla'nın bir değil, bir düzine girişim olduğunu anlamıyor gibisiniz. Tesla'nın yaptıkları ile GM arasındaki farka bir bakın.”
Musk, Tesla'da kendisiyle benzer hisselere sahip olan Fidelity gibi büyük yatırımcıların neden "işe gelmediklerini" de soruyor: “Hisse senedi sahipliğinin tek başına yeterli motivasyon olmasına gelince, Fidelity ve diğerleri de benimle benzer hisselere sahip. Neden işe gelmiyorlar?”
Öte yandan Tesla'nın azalan kar marjları, Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddiaları, diğer şirketlerdeki görevleri ve CEO'nun genellikle düzensiz davranışları nedeniyle zaten endişeli olan yatırımcıların son yazısını okumaktan memnun olmayacaklarını varsayabiliriz.
Musk ayrıca Tesla yönetim kurulunu harika olarak nitelendirirken, kendisine yeni bir tazminat planı verilmemesinin nedeninin Tornetta davası olduğunu belirtti. Dava geçen yıl Delaware'de görüldü ancak henüz bir karara varılmadı.
Öte yandan Musk’ın yönetim anlayışı daha önce gördüklerimize hiç benzemiyor, bunu kabul etmek gerek. Mesela Tesla, dışarıdan bakıldığında bir elektrikli otomobil şirketi gibi görünüyor. Ancak içine girdiğinizde yüksek teknoloji, yapay zeka, robotik ve enerji şirketine dönüşüyor. SpaceX, bir ticari uzay şirketi ama Starlink ile internet sağlayıcı halini alıyor. X, bir sosyal medya ama satın alımdan sonraki gidişat “her şeyin uygulaması” fikrine yolculuk ediyor. Bir şirkette çok fazla iş yapmak her zaman yatırımcıları memnun etmez. Tesla’nın yapay zeka da veya insansı robotu Optimus’ta başarısız olmasının etkisi hissedilir. Musk, daha fazla oy ile kararlarının kısıtlanmamasını istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.