Elon Musk’tan Tesla’ya ültimatom: Ya daha fazla hisse verin ya da geliştirmeler dursun

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Tesla'ya bir ültimatom verdi: şirketteki sahipliğini yüzde 25'e çıkaracak ya da yapay zeka ve robotik gelişimini azaltacak. Milyarder, halihazırda elektrikli araç devinin yüzde 13'üne ya da yaklaşık 411 milyon hisseye sahip, ancak yüzde 12 daha verilmediği sürece mutlu olmayacak gibi görünüyor.

Musk’tan Tesla’ya ültimatom

Kendi X/Twitter platformunda yazan Musk, Tesla'daki sahipliğinin yüzde 25'e çıkmaması halinde açıkça Tesla'ya "firmayı yapay zeka ve robotik alanında lider olacak şekilde büyütmekten rahatsız olacağı" uyarısında bulunuyor.

Musk, Tesla'nın dörtte birine sahip olmadan -ki bunun etkili olmak için yeterli olduğunu ancak devrilmeyecek kadar da fazla olmadığını söylüyor- Tesla dışındaki ürünleri inşa etmeyi tercih edeceğini söyleyerek tehdidini devam ettirdi. “Tesla'nın bir değil, bir düzine girişim olduğunu anlamıyor gibisiniz. Tesla'nın yaptıkları ile GM arasındaki farka bir bakın.”

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Musk, Tesla'da kendisiyle benzer hisselere sahip olan Fidelity gibi büyük yatırımcıların neden "işe gelmediklerini" de soruyor: “Hisse senedi sahipliğinin tek başına yeterli motivasyon olmasına gelince, Fidelity ve diğerleri de benimle benzer hisselere sahip. Neden işe gelmiyorlar?”

Öte yandan Tesla'nın azalan kar marjları, Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddiaları, diğer şirketlerdeki görevleri ve CEO'nun genellikle düzensiz davranışları nedeniyle zaten endişeli olan yatırımcıların son yazısını okumaktan memnun olmayacaklarını varsayabiliriz.

Musk ayrıca Tesla yönetim kurulunu harika olarak nitelendirirken, kendisine yeni bir tazminat planı verilmemesinin nedeninin Tornetta davası olduğunu belirtti. Dava geçen yıl Delaware'de görüldü ancak henüz bir karara varılmadı.

Tam Boyutta Gör Musk, yüzde 25'in Tesla'daki mükemmel sahiplik miktarı olduğunu ve Facebook tarafından kullanılana benzer çift sınıflı bir oylama yapısına razı olacağını yineledi. Ancak bu, halka arz sonrası yasadışı bir yeniden yapılandırma anlamına gelebilir. Musk, 2022 yılında neredeyse 40 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı ve paranın çoğunu Twitter'ı satın almak için kullandı.

Öte yandan Musk’ın yönetim anlayışı daha önce gördüklerimize hiç benzemiyor, bunu kabul etmek gerek. Mesela Tesla, dışarıdan bakıldığında bir elektrikli otomobil şirketi gibi görünüyor. Ancak içine girdiğinizde yüksek teknoloji, yapay zeka, robotik ve enerji şirketine dönüşüyor. SpaceX, bir ticari uzay şirketi ama Starlink ile internet sağlayıcı halini alıyor. X, bir sosyal medya ama satın alımdan sonraki gidişat “her şeyin uygulaması” fikrine yolculuk ediyor. Bir şirkette çok fazla iş yapmak her zaman yatırımcıları memnun etmez. Tesla’nın yapay zeka da veya insansı robotu Optimus’ta başarısız olmasının etkisi hissedilir. Musk, daha fazla oy ile kararlarının kısıtlanmamasını istiyor.

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