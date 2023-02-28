Elon Musk, koltuğunu geri aldı! İşte dünyanın en zengin 5 ismi

Listenin devamına baktığımızda ise üçüncü sırada 117 milyar dolarlık servetiyle Jeff Bezos’u ve onu 114 milyar dolar ile yakından takip eden Bill Gates’i görüyoruz. Bununla birlikte bu liste bizlere teknoloji firmalarının geçen yıla göre daha rahat bir konuma geldiğini de gösteriyor. Zira teknoloji firmalarının başındaki isimlerin servetleri ciddi bir yükseliş içerisinde. Bu da teknoloji endüstrisindeki toparlanmaya işaret ediyor diyebiliriz.
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.