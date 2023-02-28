Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk, koltuğunu geri aldı! İşte dünyanın en zengin 5 ismi

    Geçen yıl ikinci sıraya gerileyen Elon Musk, Bernard Arnault’u sollayarak Bloomberg'in dünyanın en zengin milyarderleri listesindeki en üst sırayı tekrardan geri aldı.
    Oy Ver
    Elon Musk, bir kez daha dünyanın en zengin insanı oldu Tam Boyutta Gör
    2022 yılı Elon Musk için çok da iyi geçmedi, en azından şahsi serveti açısından. Zira, geçtiğimiz yıl Tesla hisselerinde yaşanan büyük düşüler bir hisse sahibi olarak Musk’ın da servetini doğrudan etkiledi. Hatta Musk bu nedenle, 100 milyar dolar kaybeden ilk insan olmuştu. Ancak şimdi işler rayına oturmuş gibi görünüyor.

    Musk, koltuğunu geri aldı

    Elon Musk, bir kez daha dünyanın en zengin insanı oldu Tam Boyutta Gör
    Toplamda 5 şirketin CEO’su veya kurucularından olan - Twitter, Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company - Musk, satın aldığı sosyal medya mecrası Twitter’ın sakinleşen etkileri ve artan Tesla hisseleri ile birlikte kişisel servetine kısa sürede 50 milyar dolar ekledi. Bu artış ile Musk, Bloomberg milyarderler listesinin en tepesine çıkarken en yakın rakibi Bernard Arnault ise ikinciliğe düşmüş oldu. Ancak aralarındaki fark oldukça az diyebilirim. Bu yazıyı yazarken Musk’ın serveti 187 milyar dolar seviyesindeydi. Arnault ise 185 milyar dolar değere sahip.

    Listenin devamına baktığımızda ise üçüncü sırada 117 milyar dolarlık servetiyle Jeff Bezos’u ve onu 114 milyar dolar ile yakından takip eden Bill Gates’i görüyoruz. Bununla birlikte bu liste bizlere teknoloji firmalarının geçen yıla göre daha rahat bir konuma geldiğini de gösteriyor. Zira teknoloji firmalarının başındaki isimlerin servetleri ciddi bir yükseliş içerisinde. Bu da teknoloji endüstrisindeki toparlanmaya işaret ediyor diyebiliriz.

    Dünyanın en zengin 5 insanı

    1. Elon Musk - 187 milyar dolar
    2. Bernard Arnault - 185 milyar dolar
    3. Jeff Bezos - 117 milyar dolar
    4. Bill Gates - 114 milyar dolar
    5. Warren Buffett - 106 milyar dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    bilgi@sayar 12 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    frontal kemik büyümesi neden olur rotary kulübü nedir renault twingo yorum uydu anteni kısa devre olmuş digitürk kursa yazıldım iptal etmek istiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5s
    POCO M5s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız