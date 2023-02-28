Elon Musk, koltuğunu geri aldı! İşte dünyanın en zengin 5 ismi

Tam Boyutta Gör 2022 yılı Elon Musk için çok da iyi geçmedi, en azından şahsi serveti açısından. Zira, geçtiğimiz yıl Tesla hisselerinde yaşanan büyük düşüler bir hisse sahibi olarak Musk’ın da servetini doğrudan etkiledi. Hatta Musk bu nedenle, 100 milyar dolar kaybeden ilk insan olmuştu. Ancak şimdi işler rayına oturmuş gibi görünüyor.

Musk, koltuğunu geri aldı

Tam Boyutta Gör Toplamda 5 şirketin CEO’su veya kurucularından olan - Twitter, Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company - Musk, satın aldığı sosyal medya mecrası Twitter’ın sakinleşen etkileri ve artan Tesla hisseleri ile birlikte kişisel servetine kısa sürede 50 milyar dolar ekledi. Bu artış ile Musk, Bloomberg milyarderler listesinin en tepesine çıkarken en yakın rakibi Bernard Arnault ise ikinciliğe düşmüş oldu. Ancak aralarındaki fark oldukça az diyebilirim. Bu yazıyı yazarken Musk’ın serveti 187 milyar dolar seviyesindeydi. Arnault ise 185 milyar dolar değere sahip.

RadioGPT: Dünyanın ilk yapay zeka radyo istasyonu 1 gün önce eklendi

Listenin devamına baktığımızda ise üçüncü sırada 117 milyar dolarlık servetiyle Jeff Bezos’u ve onu 114 milyar dolar ile yakından takip eden Bill Gates’i görüyoruz. Bununla birlikte bu liste bizlere teknoloji firmalarının geçen yıla göre daha rahat bir konuma geldiğini de gösteriyor. Zira teknoloji firmalarının başındaki isimlerin servetleri ciddi bir yükseliş içerisinde. Bu da teknoloji endüstrisindeki toparlanmaya işaret ediyor diyebiliriz.

Dünyanın en zengin 5 insanı

Elon Musk - 187 milyar dolar Bernard Arnault - 185 milyar dolar Jeff Bezos - 117 milyar dolar Bill Gates - 114 milyar dolar Warren Buffett - 106 milyar dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Elon Musk, bir kez daha dünyanın en zengin insanı oldu