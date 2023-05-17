Reklamdan nefret ettiğini söyleyen Elon Musk çark etti: Tesla ilk defa reklam verecek

Tesla CEO'su 2019 yılındaki "reklamdan nefret ettiğini" ve bu parayı ürünü mükemmel hale getirmek için kullandıklarını belirten bir tweet atmıştı. Ancak şimdi yavaşlayan ekonomik büyüme ve yoğunlaşan rekabet kendisini bu yapmaya mecbur bırakmış gözüküyor.
Birçok kişinin Tesla otomobillerden haberi yok
Tesla geleneksel yöntemle elektrikli otomobillerinin reklamını yapmayı deneyecek ve bunun etkinliği hakkında sonuçlar çıkaracak. Musk birçok potansiyel müşterinin Tesla'ların uygun fiyatından ve bu elektrikli otomobillerin işlevselliğinden haberdar olmadığını vurguladı.
Otomobil satmak için geleneksel reklamcılığı hiç kullanmamış olan Musk, "Sanırım reklamın harika olduğunu ve herkesin bunu kullanması gerektiğini söylemeliyim" dedi. Tesla'nın patronu ayrıca büyük ölçüde reklamlara bağılmı Twitter'ın sahibi olması da "ironik" olarak nitelendirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.