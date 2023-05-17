Reklamdan nefret ettiğini söyleyen Elon Musk çark etti: Tesla ilk defa reklam verecek

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Tesla'nın Teksas eyaletinde gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısında, ürettikleri elektrikli otomobilleri tanıtmak için geleneksel reklamları kullanmaya başlayacaklarını açıkladı. Ünlü girişimci Tesla'ların reklamını yapma fikrine yıllarca hiç sıcak bakmamıştı.

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Tesla CEO'su 2019 yılındaki "reklamdan nefret ettiğini" ve bu parayı ürünü mükemmel hale getirmek için kullandıklarını belirten bir tweet atmıştı. Ancak şimdi yavaşlayan ekonomik büyüme ve yoğunlaşan rekabet kendisini bu yapmaya mecbur bırakmış gözüküyor.

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Birçok kişinin Tesla otomobillerden haberi yok

Tesla geleneksel yöntemle elektrikli otomobillerinin reklamını yapmayı deneyecek ve bunun etkinliği hakkında sonuçlar çıkaracak. Musk birçok potansiyel müşterinin Tesla'ların uygun fiyatından ve bu elektrikli otomobillerin işlevselliğinden haberdar olmadığını vurguladı.

Otomobil satmak için geleneksel reklamcılığı hiç kullanmamış olan Musk, "Sanırım reklamın harika olduğunu ve herkesin bunu kullanması gerektiğini söylemeliyim" dedi. Tesla'nın patronu ayrıca büyük ölçüde reklamlara bağılmı Twitter'ın sahibi olması da "ironik" olarak nitelendirdi.

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Elon Musk çark etti: Tesla ilk defa reklam verecek