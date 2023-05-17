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    Reklamdan nefret ettiğini söyleyen Elon Musk çark etti: Tesla ilk defa reklam verecek

    Daha önce "reklamdan nefret ettiğini" dile getiren Elon Musk sözünden döndü. Ünlü girişimci Tesla'nın elektrikli otomobillerini satmak için reklam vermeyi deneyeceklerini açıkladı.
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    Elon Musk çark etti: Tesla ilk defa reklam verecek Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Tesla'nın Teksas eyaletinde gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısında, ürettikleri elektrikli otomobilleri tanıtmak için geleneksel reklamları kullanmaya başlayacaklarını açıkladı. Ünlü girişimci Tesla'ların reklamını yapma fikrine yıllarca hiç sıcak bakmamıştı.

    Tesla CEO'su 2019 yılındaki "reklamdan nefret ettiğini" ve bu parayı ürünü mükemmel hale getirmek için kullandıklarını belirten bir tweet atmıştı. Ancak şimdi yavaşlayan ekonomik büyüme ve yoğunlaşan rekabet kendisini bu yapmaya mecbur bırakmış gözüküyor.

    Elon Musk çark etti: Tesla ilk defa reklam verecek Tam Boyutta Gör

    Birçok kişinin Tesla otomobillerden haberi yok

    Tesla geleneksel yöntemle elektrikli otomobillerinin reklamını yapmayı deneyecek ve bunun etkinliği hakkında sonuçlar çıkaracak. Musk birçok potansiyel müşterinin Tesla'ların uygun fiyatından ve bu elektrikli otomobillerin işlevselliğinden haberdar olmadığını vurguladı.

    Otomobil satmak için geleneksel reklamcılığı hiç kullanmamış olan Musk, "Sanırım reklamın harika olduğunu ve herkesin bunu kullanması gerektiğini söylemeliyim" dedi. Tesla'nın patronu ayrıca büyük ölçüde reklamlara bağılmı Twitter'ın sahibi olması da "ironik" olarak nitelendirdi.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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