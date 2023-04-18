Elon Musk, ChatGPT rakibini açıkladı! Gerçeği arayan TruthGPT geliyor

Doğruyu araya yapay zeka
Musk Pazartesi akşamı Fox News Channel'dan Tucker Carlson Tonight'a verdiği röportajda "TruthGPT adını verdiğim bir şey başlatacağım ya da evrenin doğasını algılamaya çalışan maksimum doğruluk arayan bir yapay zeka" dedi. Musk yaptığı açıklamada TruthGPT'nin "evreni anlamayı önemseyen bir yapay zekanın, evrenin ilginç bir parçası olduğumuz için insanları yok etme olasılığının düşük olması anlamında, güvenliğe giden en iyi yol olabileceğini" söyledi.
Musk'ın gelişen yapay zeka pazarına girişi, OpenAI'ın ChatGPT'sinin Kasım ayında piyasaya sürülmesinin çok sonrasında geliyor. Güçlü bir yapay zeka motoru üzerine inşa edilen chatbot, yazılım yazabiliyor, sohbet edebiliyor ve şiir besteleyebiliyor. Microsoft, ChatGPT üreticisi OpenAI ile ortaklığını hızla genişleterek teknolojiyi Bing arama motoruna entegre etti bile. Hızını alamayan Google, lansmanda açıkça tökezlemesine rağmen kendi yapay zeka konuşma motoru Bard'ı piyasaya sürdü.
Medeniyeti yok edebilir
Musk, 2014 yılında verdiği bir röportajda, yapay zekanın ne kadar hızlı ilerlediğine dair benzer endişeleri dile getirmiş ve "insanlığa zarar veren bir şey olabileceğinden" endişe duyduğunu söylemişti. Musk daha önce de yapay zeka ile uğraşmıştı. 2015 yılında, şimdi meydan okumaya çalıştığı OpenAI şirketinin kurucularından birisi olmuştu. 2018 yılına kadar -çıkar çatışması endişesiyle istifa edene kadar- şirketin başkanlığını yapmıştı. Musk o zamandan beri OpenAI ile bağlarını kopardı.
Musk’a göre OpenAI artık yörüngesinden kopmuş durumda. Kar amacı gütmeye bir şirket olarak kurulan OpenAI, Microsoft’un yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımların ardından Musk’a göre artık “kapalı kaynak” olan ve Microsoft ile yakın ittifak olan “kar amaçlı” bir kuruluş haline geldi. Musk, TruthGPT için biraz geç kalındığını kabul ederken aynı zamanda üçüncü bir seçenek oluşturmaya çalışacağının altını çiziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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