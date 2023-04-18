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    Elon Musk, ChatGPT rakibini açıkladı! Gerçeği arayan TruthGPT geliyor

    Elon Musk, Microsoft destekli ChatGPT'ye rakip çıkaracağını resmileştirdi. Musk, "TruthGPT"nin "maksimum gerçeği” ve evrenin doğasını arayan yapay zeka olacağını söyledi.
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    Elon Musk, ChatGPT rakibini açıkladı: TruthGPT geliyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Tesla ve Twitter’ın CEO’su ünlü milyarder Elon Musk, Microsoft ve Google'ın sunduğu yapay zekalara rakip getireceğini duyurdu. Musk’ın TruthGPT adını verdiği yapay zeka, Microsoft destekli ChatGPT'ye ve Google’ın Bard yapay zekasına rakip olmayı amaçlayacak. Kurulacak bu yeni platformdan ilk detaylar ise bir röportaj esnasında verildi.

    Doğruyu araya yapay zeka

    Musk Pazartesi akşamı Fox News Channel'dan Tucker Carlson Tonight'a verdiği röportajda "TruthGPT adını verdiğim bir şey başlatacağım ya da evrenin doğasını algılamaya çalışan maksimum doğruluk arayan bir yapay zeka" dedi.  Musk yaptığı açıklamada TruthGPT'nin "evreni anlamayı önemseyen bir yapay zekanın, evrenin ilginç bir parçası olduğumuz için insanları yok etme olasılığının düşük olması anlamında, güvenliğe giden en iyi yol olabileceğini" söyledi.

    Elon Musk, ChatGPT rakibini açıkladı: TruthGPT geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Musk'ın merkezi Nevada'da bulunan X.AI adlı bir yapay zeka şirketi kurduğu ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda Musk’ın aylar önce ChatGPT'ye bir alternatif geliştirmek için yapay zeka araştırmacılarına başvurduğu bildirilmişti.

    Musk'ın gelişen yapay zeka pazarına girişi, OpenAI'ın ChatGPT'sinin Kasım ayında piyasaya sürülmesinin çok sonrasında geliyor. Güçlü bir yapay zeka motoru üzerine inşa edilen chatbot, yazılım yazabiliyor, sohbet edebiliyor ve şiir besteleyebiliyor. Microsoft, ChatGPT üreticisi OpenAI ile ortaklığını hızla genişleterek teknolojiyi Bing arama motoruna entegre etti bile. Hızını alamayan Google, lansmanda açıkça tökezlemesine rağmen kendi yapay zeka konuşma motoru Bard'ı piyasaya sürdü.

    Medeniyeti yok edebilir

    Elon Musk, ChatGPT rakibini açıkladı: TruthGPT geliyor Tam Boyutta Gör
    Röportaj sırasında Musk ayrıca yapay zekanın olası yıkıcı gücüne ilişkin uzun süredir devam eden endişelerini yineleyerek "Yapay zeka, örneğin yanlış yönetilen uçak tasarımından veya üretim bakımından ya da kötü araba üretiminden daha tehlikelidir. Potansiyeli var - bu olasılığı ne kadar küçük görürsek görelim, ama önemsiz değil - uygarlığı yok etme potansiyeline sahip" dedi.

    Musk, 2014 yılında verdiği bir röportajda, yapay zekanın ne kadar hızlı ilerlediğine dair benzer endişeleri dile getirmiş ve "insanlığa zarar veren bir şey olabileceğinden" endişe duyduğunu söylemişti. Musk daha önce de yapay zeka ile uğraşmıştı. 2015 yılında, şimdi meydan okumaya çalıştığı OpenAI şirketinin kurucularından birisi olmuştu. 2018 yılına kadar -çıkar çatışması endişesiyle istifa edene kadar- şirketin başkanlığını yapmıştı. Musk o zamandan beri OpenAI ile bağlarını kopardı.

    Musk’a göre OpenAI artık yörüngesinden kopmuş durumda. Kar amacı gütmeye bir şirket olarak kurulan OpenAI, Microsoft’un yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımların ardından Musk’a göre artık “kapalı kaynak” olan ve Microsoft ile yakın ittifak olan “kar amaçlı” bir kuruluş haline geldi. Musk, TruthGPT için biraz geç kalındığını kabul ederken aynı zamanda üçüncü bir seçenek oluşturmaya çalışacağının altını çiziyor.

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