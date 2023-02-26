Yapay zeka destekli arama sorguları Google'a 10 kat pahalıya mal olabilir

Bunun nedeni, ChatGPT benzeri yapay zeka (AI) dil modellerindeki sorguların daha fazla işlem gücü ve elektrik maliyeti gerektirmesi. Analistlere göre önümüzdeki yıllarda Google'ın bu konudaki ek maliyeti milyarlarca doları bulabilir. Uzmanlar, chatbot'a yapılan isteklerin yarısı 50 kelimeyle yanıtlanırsa, 2024 yılına kadar Google'ın 6 milyar dolarlık ek bir maliyeti olacağına inanıyor.
Maliyet düşürmek cevap kalitesini etkileyebilir
Bu, teknoloji devinin ekonomik belirsizliğin ortasında maliyet düşürme çabalarını engelleyebilir. Zira şirket şimdiden 12 bin çalışanını işten çıkardı ve sosyal yardımları kesti. Ayrıca ofislerde de tasarruf etmeye başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.