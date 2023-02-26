Yapay zeka destekli arama sorguları Google'a 10 kat pahalıya mal olabilir

Tam Boyutta Gör Google'ın geliştirdiği Bard sohbet robotuna entegre çalışacak yapay zeka sorguları, Google'a normal anahtar kelime aramalarından 10 kat daha pahalıya mal olabilir. Alphabet'in yönetim kurulu başkanı John Hennessy, Reuters'e verdiği röportajda bunu söyledi.

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Bunun nedeni, ChatGPT benzeri yapay zeka (AI) dil modellerindeki sorguların daha fazla işlem gücü ve elektrik maliyeti gerektirmesi. Analistlere göre önümüzdeki yıllarda Google'ın bu konudaki ek maliyeti milyarlarca doları bulabilir. Uzmanlar, chatbot'a yapılan isteklerin yarısı 50 kelimeyle yanıtlanırsa, 2024 yılına kadar Google'ın 6 milyar dolarlık ek bir maliyeti olacağına inanıyor.

Maliyet düşürmek cevap kalitesini etkileyebilir

Bu, teknoloji devinin ekonomik belirsizliğin ortasında maliyet düşürme çabalarını engelleyebilir. Zira şirket şimdiden 12 bin çalışanını işten çıkardı ve sosyal yardımları kesti. Ayrıca ofislerde de tasarruf etmeye başladı.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka ile ilişkili maliyetleri azaltmak için Google, Bard'ın üzerine inşa edildiği LaMDA modelinin sınırlı bir sürümünü kullanacak. John Hennessy ayrıca chatbot tarafından üretilen yanıtların maliyetinin düşürülebileceğini de söyledi. Ancak uzmanlar, maliyetin düşürülmesinin yanıtların kalitesini etkileyeceğine inanıyor.

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Yapay zeka destekli arama sorguları Google'a pahalıya mal olacak