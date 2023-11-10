Elon Musk'ın hayatını anlatan film geliyor: İşte detaylar

Isaacson'ın Steve Jobs adlı kitabı daha önce Universal tarafından 2015 yapımı bir filme dönüştürülmüştü. Apple CEO'su rolünde Michael Fassbender'ı izlemiştik. Isaacson'ın yeni kitabını satın almak için hem stüdyoların hem de film yapımcılarının yarıştığı ve sonunda A24'ün kazandığı belirtiliyor.
Aronofsky, genellikle psikolojik öğeler içeren sürrealist yönetmenlik tarzıyla tanınıyor. Usta yönetmeni Requiem for a Dream, Black Swan ve Mother! gibi çarpıcı filmleriyle hatırlıyoruz. Aronofsky, Black Swan (Siyah Kuğu) ile En İyi Yönetmen dalında Oscar'a aday gösterilmişti.
Dünyanın en zengin insanı
Elon Musk, 2002 yılında uzay şirketi SpaceX'i kurarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda Tesla'nın ilk yatırımcılarından biriydi ve sonunda otomotiv devinin başkanı, ürün mimarı ve CEO'su oldu. Musk yakın zamanda Twitter'ı 44 milyar dolara satın alarak sosyal platformu X olarak yeniden markalaştırmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.