Elon Musk'ın hayatını anlatan film geliyor: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör A24 yapım şirketi Elon Musk'ın hayatını filme dönüştürüyor. Ünlü girişimcinin hayatını konu alan biyografik filmin yönetmenliğini Darren Aronofsky üsltenecek. Senaryosu ise Walter Isaacson'ın Eylül ayında piyasaya sürülen Elon Musk biyografisi kitabına dayanacak.

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Isaacson'ın Steve Jobs adlı kitabı daha önce Universal tarafından 2015 yapımı bir filme dönüştürülmüştü. Apple CEO'su rolünde Michael Fassbender'ı izlemiştik. Isaacson'ın yeni kitabını satın almak için hem stüdyoların hem de film yapımcılarının yarıştığı ve sonunda A24'ün kazandığı belirtiliyor.

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Aronofsky, genellikle psikolojik öğeler içeren sürrealist yönetmenlik tarzıyla tanınıyor. Usta yönetmeni Requiem for a Dream, Black Swan ve Mother! gibi çarpıcı filmleriyle hatırlıyoruz. Aronofsky, Black Swan (Siyah Kuğu) ile En İyi Yönetmen dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

Dünyanın en zengin insanı

Elon Musk, 2002 yılında uzay şirketi SpaceX'i kurarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda Tesla'nın ilk yatırımcılarından biriydi ve sonunda otomotiv devinin başkanı, ürün mimarı ve CEO'su oldu. Musk yakın zamanda Twitter'ı 44 milyar dolara satın alarak sosyal platformu X olarak yeniden markalaştırmıştı.

Tam Boyutta Gör Bloomberg ve Forbes'a göre Elon Musk, Ekim ayı itibariyle 200 milyar doları aşan servetiyle şu anda dünyanın en zengin insanı. Biyografik film, Musk'ın etkileyici kariyerini ve ilgi çekici yaşamını detaylı bir şekilde ele alacak. Projeyle ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

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