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    Elon Musk'ın hayatını anlatan film geliyor: İşte detaylar

    Elon Musk'ın hayatını konu alan biyografik film geliyor. Yönetmenliğini, Requiem for a Dream ile tanıdığımız Darren Aronofsky'nin yapacağı film, ünlü girişimcinin ilgi çekici yaşamını konu alacak.
    Elon Musk'ın hayatını anlatan film geliyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    A24 yapım şirketi Elon Musk'ın hayatını filme dönüştürüyor. Ünlü girişimcinin hayatını konu alan biyografik filmin yönetmenliğini Darren Aronofsky üsltenecek. Senaryosu ise Walter Isaacson'ın Eylül ayında piyasaya sürülen Elon Musk biyografisi kitabına dayanacak.

    Isaacson'ın Steve Jobs adlı kitabı daha önce Universal tarafından 2015 yapımı bir filme dönüştürülmüştü. Apple CEO'su rolünde Michael Fassbender'ı izlemiştik. Isaacson'ın yeni kitabını satın almak için hem stüdyoların hem de film yapımcılarının yarıştığı ve sonunda A24'ün kazandığı belirtiliyor.

    Elon Musk'ın hayatını anlatan film geliyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Aronofsky, genellikle psikolojik öğeler içeren sürrealist yönetmenlik tarzıyla tanınıyor. Usta yönetmeni Requiem for a Dream, Black Swan ve Mother! gibi çarpıcı filmleriyle hatırlıyoruz. Aronofsky, Black Swan (Siyah Kuğu) ile En İyi Yönetmen dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

    Dünyanın en zengin insanı

    Elon Musk, 2002 yılında uzay şirketi SpaceX'i kurarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda Tesla'nın ilk yatırımcılarından biriydi ve sonunda otomotiv devinin başkanı, ürün mimarı ve CEO'su oldu. Musk yakın zamanda Twitter'ı 44 milyar dolara satın alarak sosyal platformu X olarak yeniden markalaştırmıştı.

    Elon Musk'ın hayatını anlatan film geliyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bloomberg ve Forbes'a göre Elon Musk, Ekim ayı itibariyle 200 milyar doları aşan servetiyle şu anda dünyanın en zengin insanı. Biyografik film, Musk'ın etkileyici kariyerini ve ilgi çekici yaşamını detaylı bir şekilde ele alacak. Projeyle ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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