Elon Musk durmuyor! Twitter, kan kaybetmeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör Popüler mikro blog sitesi Twitter, Elon Musk tarafından satın alındıktan hemen sonra kemer sıkma politikasına dönmüş ve binlerce kişi işten çıkartılmıştı. New York Times'ın Pazar günü geç saatlerde bildirdiğine göre Twitter şimdi yeni bir işten çıkarma sürecine girdi.

Twitter'da işten çıkarmalar durmuyor

Bildirilenlere göre Twitter, en az 200 çalışanını veya iş gücünün yaklaşık yüzde 10’unu işten çıkardı. Yapılan bu işten çıkarmalar Twitter'ın çeşitli özelliklerinin çevrimiçi kalmasına yardımcı olan makine öğrenimi ve site güvenilirliği üzerinde görev alan ürün yöneticilerini, veri bilimcilerini ve mühendisleri etkiledi.

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Geçtiğimiz ay bildirildiğine göre Twitter’ın aktif 2300 çalışanı vardı ve bu sayı azalmaya devam ediyor. 44 milyar dolara Musk tarafından satın alınan sosyal medya mecrasında Kasım ayında 3700 kişinin işine son verilmişti. Musk, Twitter’ı para kazanan veya sürdürülebilir olan bir şekle sokmak istiyor ancak reklam verenler ile yaşanan olumsuzluklar karlığı düşürüyor. Bu nedenle Blue abonelik dahil yeni gelir kaynakları aranıyor. Bu süreç içerisinde gelir düşüşlerini dengelemek için ise çalışanların işine son veriliyor.

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Elon Musk durmuyor! Twitter, yüzlerce çalışanını işten çıkardı