Elon Musk durmuyor! Twitter, kan kaybetmeye devam ediyor

Twitter'da işten çıkarmalar durmuyor
Bildirilenlere göre Twitter, en az 200 çalışanını veya iş gücünün yaklaşık yüzde 10’unu işten çıkardı. Yapılan bu işten çıkarmalar Twitter'ın çeşitli özelliklerinin çevrimiçi kalmasına yardımcı olan makine öğrenimi ve site güvenilirliği üzerinde görev alan ürün yöneticilerini, veri bilimcilerini ve mühendisleri etkiledi.
Geçtiğimiz ay bildirildiğine göre Twitter’ın aktif 2300 çalışanı vardı ve bu sayı azalmaya devam ediyor. 44 milyar dolara Musk tarafından satın alınan sosyal medya mecrasında Kasım ayında 3700 kişinin işine son verilmişti. Musk, Twitter’ı para kazanan veya sürdürülebilir olan bir şekle sokmak istiyor ancak reklam verenler ile yaşanan olumsuzluklar karlığı düşürüyor. Bu nedenle Blue abonelik dahil yeni gelir kaynakları aranıyor. Bu süreç içerisinde gelir düşüşlerini dengelemek için ise çalışanların işine son veriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.