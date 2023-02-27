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    Anlık Bildirim

    Elon Musk durmuyor! Twitter, kan kaybetmeye devam ediyor

    Elon Musk’ın satın almasından sonra Twitter’da kapsamlı bir işten çıkarma süreci başlamıştı. Binlerce kişinin işine son veren Musk, şimdi yeni bir işten çıkarma dalgası başlatıyor.
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    Elon Musk durmuyor! Twitter, yüzlerce çalışanını işten çıkardı Tam Boyutta Gör
    Popüler mikro blog sitesi Twitter, Elon Musk tarafından satın alındıktan hemen sonra kemer sıkma politikasına dönmüş ve binlerce kişi işten çıkartılmıştı. New York Times'ın Pazar günü geç saatlerde bildirdiğine göre Twitter şimdi yeni bir işten çıkarma sürecine girdi.

    Twitter'da işten çıkarmalar durmuyor

    Bildirilenlere göre Twitter, en az 200 çalışanını veya iş gücünün yaklaşık yüzde 10’unu işten çıkardı. Yapılan bu işten çıkarmalar Twitter'ın çeşitli özelliklerinin çevrimiçi kalmasına yardımcı olan makine öğrenimi ve site güvenilirliği üzerinde görev alan ürün yöneticilerini, veri bilimcilerini ve mühendisleri etkiledi.

    Geçtiğimiz ay bildirildiğine göre Twitter’ın aktif 2300 çalışanı vardı ve bu sayı azalmaya devam ediyor. 44 milyar dolara Musk tarafından satın alınan sosyal medya mecrasında Kasım ayında 3700 kişinin işine son verilmişti. Musk, Twitter’ı para kazanan veya sürdürülebilir olan bir şekle sokmak istiyor ancak reklam verenler ile yaşanan olumsuzluklar karlığı düşürüyor. Bu nedenle Blue abonelik dahil yeni gelir kaynakları aranıyor. Bu süreç içerisinde gelir düşüşlerini dengelemek için ise çalışanların işine son veriliyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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