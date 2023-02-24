TikTok'a büyük darbe! Avrupa Birliği, güvenlik gerekçesiyle uygulmayı yasakladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Aralık ayında ABD Senatosu, federal çalışanların tamamının TikTok’u devlet cihazlarından kaldırmalarını zorunlu hale getirmişti. Benzer ancak daha kapsamlı bir karar bu kez Avrupa Birliği’nin en önemli iki organı tarafından alınarak TikTok çalışanlar arasında yasaklandı.

TikTok, AB kurumlarında yasaklandı

Çinli ByteDance’in sahibi olduğu popüler sosyal medya uygulaması TikTok için endişeler giderek büyüyor. Çin’deki yasal düzenlemeler nedeniyle Çin hükümetinin ülkedeki şirket üzerinde büyük bir baskısı bulunuyor. TikTok’un ise hassas kullanıcı verilerini Çin ile paylaştığı iddia ediliyor. Avrupa Birliği kurumları ise artan endişeler üzerine güvenliği gerekçe göstererek TikTok’u çalışanlar arasında yasakladı.

Tam Boyutta Gör AB Komisyonu ve AB Konseyi, aldıkları karar kapsamında çalışanların TikTok’u hem kurumsal cihazlarından hem de şahsi cihazlarından kaldırmalarını istedi. Komisyon sözcüsü Sonya Gospodinova, "Bu önlem, Komisyonu siber güvenlik tehditlerine ve Komisyonun kurumsal ortamına yönelik siber saldırılarda kullanılabilecek eylemlere karşı korumayı amaçlıyor" dedi. Çalışanların TikTok'u cihazlarından kaldırmak için 15 Mart'a kadar süreleri olduğu da belirtildi.

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TikTok ise yapılan duyurudan önce Komisyonun ve yetkililerin kendilerine ulaşmamasında “hayal kırıklığı” duyduğunu ve “şaşırdığını” söyledi. Reuters’e konuşan TikTok sözcüsü ise kullanıcı verilerini nasıl koruduklarını AB ile iletişime geçerek açıklayacaklarını söyledi. TikTok alınan kararın yanlış yönlendirmelerden ve anlaşılmalardan kaynaklandığına inandıklarını belirtti. Öte yandan uygulama, kullanıcı verilerini Çinli yetkililerle paylaşmadığının altını bir kez daha çizdi.

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Avrupa Birliği kurumları güvenlik gerekçesiyle TikTok'u yasakladı