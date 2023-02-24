TikTok'a büyük darbe! Avrupa Birliği, güvenlik gerekçesiyle uygulmayı yasakladı

TikTok, AB kurumlarında yasaklandı
Çinli ByteDance’in sahibi olduğu popüler sosyal medya uygulaması TikTok için endişeler giderek büyüyor. Çin’deki yasal düzenlemeler nedeniyle Çin hükümetinin ülkedeki şirket üzerinde büyük bir baskısı bulunuyor. TikTok’un ise hassas kullanıcı verilerini Çin ile paylaştığı iddia ediliyor. Avrupa Birliği kurumları ise artan endişeler üzerine güvenliği gerekçe göstererek TikTok’u çalışanlar arasında yasakladı.
TikTok ise yapılan duyurudan önce Komisyonun ve yetkililerin kendilerine ulaşmamasında “hayal kırıklığı” duyduğunu ve “şaşırdığını” söyledi. Reuters’e konuşan TikTok sözcüsü ise kullanıcı verilerini nasıl koruduklarını AB ile iletişime geçerek açıklayacaklarını söyledi. TikTok alınan kararın yanlış yönlendirmelerden ve anlaşılmalardan kaynaklandığına inandıklarını belirtti. Öte yandan uygulama, kullanıcı verilerini Çinli yetkililerle paylaşmadığının altını bir kez daha çizdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.