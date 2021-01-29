Elon Musk her zaman ki gibi: Dogecoin’i uçurdu

Twitter üzerinden paylaştığı gönderilerle hisse senetlerinin düşmesine veya yükselmesine sebep olan Elon Musk pek çok soruşturma geçirmişti. Bunlardan pek ders almayan ünlü isim şimdi de Dogecoin kripto parasını tek gönderiyle uçurdu.

Dogecoin ona katlandı

Aslında olay WallStreetBets adındaki kitle hareketine dayanıyor. Gamestop hisselerinin düşüş yaşaması esnasında bazı büyük yatırım fonlarının kısa pozisyon açarak kar elde etmesi küçük yatırımcıları kızdırmıştı.

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WallStreetBets sitesi üzerinde örgütlenen küçük yatırımcılar Gamestop hisselerine yüklenerek yüzde 1700 yükselmesini sağladı. Böylece kısa poziyon açan yatırım fonları zarar etti. Bu hareket bir anda sosyal medyada destek buldu.

WallStreetBets hesaplarının bir ara Dogecoin kripto parasını işaret etmesi sonrasında Elon Musk da sahte bir dergi kapağı ile bunu destekledi. Elon Musk’un Dogecoin’e olan ilgisi biliniyor ve pazarda bir anda FOMO dediğimiz yatırımcıların kaçırmamak adına emtiaya hücum ettiği hareketi başlattı.

Tam Boyutta Gör

Bir iki gün önce 20 satoshi/0.008$ seviyelerinde gezinen Dogecoin sabah saatlerinde 220 satoshi üzerine yani 1 cent civarlarına kadar fırladı. Paranın işlem hacmi Bitcoin’i 20’ye katladı. Uzun bir süre para akışı devam etti.

Dogecoin şu sıralar 100 satoshi seviyesine kadar indi ancak Elon Musk bu kez Twitter profiline Bitcoin yazısını ekledi ve Bitcoin 32 bin dolar seviyelerinden 36 bin dolar seviyelerini zorlamaya başladı.

Kripto para piyasasının analiz ve grafiklere dayalı olgunlaşmış bir pazar haline gelmesi beklenirken tek bir gönderi ile 10-20 kat patlama yapması piramit şeması olduğunu iddia edenlerin savını güçlendiriyor. Diğer taraftan boş sıçramalarla çok kırılgan hale geliyor.

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