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    Elon Musk her zaman ki gibi: Dogecoin’i uçurdu

    WallStreetBets kitle hareketine katılan Elon Musk hazırladığı ilginç bir dergi kapağıyla Dogecoin kripto parasını adeta uçurdu. Para iki günde 10 kattan fazla artış gösterdi.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Elon Musk her zaman ki gibi: Dogecoin’i uçurdu

    Twitter üzerinden paylaştığı gönderilerle hisse senetlerinin düşmesine veya yükselmesine sebep olan Elon Musk pek çok soruşturma geçirmişti. Bunlardan pek ders almayan ünlü isim şimdi de Dogecoin kripto parasını tek gönderiyle uçurdu.

    Dogecoin ona katlandı

    Aslında olay WallStreetBets adındaki kitle hareketine dayanıyor. Gamestop hisselerinin düşüş yaşaması esnasında bazı büyük yatırım fonlarının kısa pozisyon açarak kar elde etmesi küçük yatırımcıları kızdırmıştı.

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    WallStreetBets sitesi üzerinde örgütlenen küçük yatırımcılar Gamestop hisselerine yüklenerek yüzde 1700 yükselmesini sağladı. Böylece kısa poziyon açan yatırım fonları zarar etti. Bu hareket bir anda sosyal medyada destek buldu.

    WallStreetBets hesaplarının bir ara Dogecoin kripto parasını işaret etmesi sonrasında Elon Musk da sahte bir dergi kapağı ile bunu destekledi. Elon Musk’un Dogecoin’e olan ilgisi biliniyor ve pazarda bir anda FOMO dediğimiz yatırımcıların kaçırmamak adına emtiaya hücum ettiği hareketi başlattı.

    Bir iki gün önce 20 satoshi/0.008$ seviyelerinde gezinen Dogecoin sabah saatlerinde 220 satoshi üzerine yani 1 cent civarlarına kadar fırladı. Paranın işlem hacmi Bitcoin’i 20’ye katladı. Uzun bir süre para akışı devam etti.

    Dogecoin şu sıralar 100 satoshi seviyesine kadar indi ancak Elon Musk bu kez Twitter profiline Bitcoin yazısını ekledi ve Bitcoin 32 bin dolar seviyelerinden 36 bin dolar seviyelerini zorlamaya başladı.

    Kripto para piyasasının analiz ve grafiklere dayalı olgunlaşmış bir pazar haline gelmesi beklenirken tek bir gönderi ile 10-20 kat patlama yapması piramit şeması olduğunu iddia edenlerin savını güçlendiriyor. Diğer taraftan boş sıçramalarla çok kırılgan hale geliyor.



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    Pilotsuz helikopter havalandı

    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    48 dakika önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    1 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    23 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Manupulasyon yapıyor artık açık açık. İnsanlar bunların ağzından veya internet olduğunda parmaklarından çıkacak kelimelere bakıyor.
    Dünyanın kaderinin 3-5 hadi 10-15 insanın elinde veya onlardan çıkacak söylemlerde olması ne kadar acı ve saçma değil mi? Siz de sağda solda diktatör arayın yalandan.

    Bi de bu var tabi burada haber oldu mu bilmem ama oyun satıcı firma olması açısından enteresan geldi. Büyük bir global kriz geliyor kendinizi sağlama alın. Biz millet olarak idmanlıyız da.

    https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/3062270-tarihte-ilk-kez-oldu-abdde-buyuk-korku-resmen-bas-kaldirdilar-hisseler-yuzde-1700-degerlendi?fbclid=IwAR1x03XqDFxY-BZPPLnrq9TiMp2teJoZAOHHl2v6u3Jcs376vCfp2VGxU-M
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçenlerde bi telefon konuşması olmuştu "Alo Elon, ben biraz Dodgecoin alıcam, sen onu bi tweet atıver" :)
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir karşılığı olmayan paralara millet dünyaları yatırıyor umarım tez zamanda toptan hepsi patlar :)
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    Rachsuchtig 1 dk. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Ona bakarsan kağıdın da ciddi bir değeri yok. Her şeyin değerini insanlar belirliyor
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