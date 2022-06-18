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    Elon Musk'ı eleştiren SpaceX çalışanları işten çıkarıldı

    Elon Musk'ı eleştiren ve SpaceX'ten Musk'ı kınamasını isteyen bir açık mektup hazırlayan çalışanlar, yeni bilgilere göre işten çıkarıldı.                        
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    Elon Musk'ı eleştiren SpaceX çalışanları işten çıkarıldı

    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve SpaceX'ten Elon Musk'ın sosyal medyadaki davranışlarının kınanmasının da istendiği şirket çalışanları tarafından hazırlanan bir mektup gündem olmuştu. Yeni bilgiler, SpaceX'in bu mektubu hazırlayan çalışanları işten çıkardığını gösteriyor.

    Kovulan kişi sayısı bilinmiyor

    SpaceX çalışanları tarafından hazırlanan ve Musk'ın son zamanlardaki davranışlarını “sık sık dikkat dağıtan ve utandıran bir kaynak” olarak niteleyen bir mektup ortaya çıkmıştı. Mektupta ayrıca şirketten Elon'un zararlı Twitter davranışının herkesin önünde ele alınması ve kınanması isteniyordu.

    Bu mektubun paylaşılmasının ardından The New York Times tarafından görüntülenen SpaceX başkanı ve COO Gwynne Shotwell'den gelen bir e-postaya ve ismi açıklanmayan üç çalışanın ifadelerine göre SpaceX, mektubun hazırlanmasına dahil olan çalışanlardan bazılarını işten çıkardı.

    Shotwell'in gönderdiği e-postada işten çıkarmaları doğrulayarak: "Küçük bir SpaceX çalışan grubundan dün bir “açık mektup”a imza atmanız ve ilgili bir ankete katılımınız için istenmeyen bir talep almış olabilirsiniz. Çeşitli çalışan geri bildirimlerine dayanarak bu, birçok kişiyi üzdü. Yani mektup, talepler ve genel süreç, çalışanların kendilerini rahatsız, sindirilmiş ve zorbalığa uğramış ve/veya kızgın hissetmelerine neden oldu çünkü mektup onları görüşlerini yansıtmayan bir şeye imza atmaya zorladı. " ifadeleri yer aldı.

    Bu yaşananların ardından SpaceX tarafından henüz bir açıklama gelmedi ancak Shotwell'in çalışanlara gönderdiği e-postanın devamında SpaceX görevlerine odaklanmaları ve bunun için çalışmaları istendi.

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