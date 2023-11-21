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    Elon Musk’ın dev roketi bu sefer fırlatma rampasına zarar vermedi

    Elon Musk’ın yönettiği SpaceX firmasının geliştirdiği dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olan Starship, geçtiğimiz günlerde fırlatıldı. Roket ilk defa fırlatma rampasına zara vermedi.
    Elon Musk’ın dev roketi bu sefer fırlatma rampasına zarar vermedi Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in Güney Teksas'taki Starbase tesisinde bulunan fırlatma rampası, bu yılın başlarında yapılan ilk Starship fırlatma denemesinde çok ciddi zararlar görmüştü. Devasa roketin 33 adet birinci kademe Raptor motoru o gün rampanın altında büyük bir krater açarak beton parçalarını ve diğer enkazları etrafa saçmıştı. 18 Kasım’da yapılan ikinci testte ise SpaceX’in bu sorunu çözdüğü görüldü.

    Starship, fırlatma rampasına zarar vermedi

    Elon Musk’ın dev roketi bu sefer fırlatma rampasına zarar vermedi Tam Boyutta Gör
    SpaceX, ilk uçuşun ardından bu tür bir hasarın bir daha meydana gelmesini önlemek için pistin altına su püskürten çelik bir plaka yerleştirdi. Şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'a göre yeni plaka Starship'in ikinci kez havalandığı 18 Kasım Cumartesi günü test edildi ve işini iyi yaptı. Musk, X’te yaptığı paylaşımda “Starship fırlatma rampasını az önce inceledim ve harika durumda! Bir sonraki fırlatma için su soğutmalı çelik plakanın yenilenmesine gerek yok.” ifadelerini kullandı. Nisan ayındaki testte aşağıdaki durum yaşanmıştı.
    Elon Musk’ın dev roketi bu sefer fırlatma rampasına zarar vermedi Tam Boyutta Gör
    SpaceX, insanlığın ayak izini Ay ve Mars'a kadar uzatmasına yardımcı olmak için Starship'i geliştirmeye devam ediyor. Yaklaşık 122 metre uzunluğundaki roket-uzay gemisi kombinasyonu, Musk'ın bu tür iddialı keşifleri mümkün kılacağına inandığı önemli bir atılım olan tamamen ve hızla yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlandı.

    Starship'in her iki test uçuşu da üst kademe uzay aracını Dünya'nın üst kısımlarına göndermeyi amaçlıyordu. Her iki uçuş da bu hedefte başarılı olamadı, ancak iki numaralı uçuş bazı önemli kilometre taşları kaydetti. Cumartesi günkü uçuş Nisan ayındaki gezintiden iki kat daha uzun sürdü - dört dakikaya kıyasla sekiz dakika. Ek olarak Starship'in iki aşaması cumartesi günü başarıyla ayrıldı; bu da aracın ilk görevinde elde edemediği büyük bir başarı.

    Musk hafta sonu yaptığı açıklamada, üçüncü test uçuşunu gerçekleştirecek Starship aracının teknik açıdan sadece üç ila dört hafta içinde havalanmaya hazır olacağını söyledi. Ancak bu, 2023'te başka bir Starship görevi göreceğimiz anlamına gelmiyor. SpaceX'in hala cumartesi günkü uçuşla ilgili bir soruşturmayı denetleyen ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yeni bir fırlatma lisansı alması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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