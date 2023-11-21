Elon Musk’ın dev roketi bu sefer fırlatma rampasına zarar vermedi

Starship'in her iki test uçuşu da üst kademe uzay aracını Dünya'nın üst kısımlarına göndermeyi amaçlıyordu. Her iki uçuş da bu hedefte başarılı olamadı, ancak iki numaralı uçuş bazı önemli kilometre taşları kaydetti. Cumartesi günkü uçuş Nisan ayındaki gezintiden iki kat daha uzun sürdü - dört dakikaya kıyasla sekiz dakika. Ek olarak Starship'in iki aşaması cumartesi günü başarıyla ayrıldı; bu da aracın ilk görevinde elde edemediği büyük bir başarı.
Musk hafta sonu yaptığı açıklamada, üçüncü test uçuşunu gerçekleştirecek Starship aracının teknik açıdan sadece üç ila dört hafta içinde havalanmaya hazır olacağını söyledi. Ancak bu, 2023'te başka bir Starship görevi göreceğimiz anlamına gelmiyor. SpaceX'in hala cumartesi günkü uçuşla ilgili bir soruşturmayı denetleyen ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yeni bir fırlatma lisansı alması gerekiyor.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.