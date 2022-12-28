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    Anlık Bildirim

    Elon Musk şimdi de haber platformu satın almak istiyor

    Sosyal ağ sektörünün belki de en aktif platformunu satın alarak gündem olan Elon Musk şimdi de haber platformlarına göz dikti. Ünlü isim geniş bir ağ kurmak istiyor. 
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    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Twitter’ı satın alarak adeta altını üstüne getiren Elon Musk, asıl işi olan Tesla ve SpaceX’e dönme çağrılarına rağmen yeni platformlar satın almayı planlıyor. Şimdi hedefine haber platformu var.

    Elon Musk yeni sulara yelken açıyor

    Bir takipçinin sorusuna yanıt veren ünlü iş adamı Substack isimli bir haber platformunu satın almaya açık olduğunu belirtti. Twitter ve Substack entegrasyonu sağlanarak kullanıcılara da doğru bilgilendirmeler yapılabilecek.

    2017 yılında kurulan Substack; müşterilerine yayın, ödeme, analiz ve tasarım altyapılarını bir arada sunuyor. Böylece yazarlar doğrudan abonelere dijital haber özetleri sunabiliyor. Kurucusu ise Kik Messenger’in ortağı.

    Görünen o ki Elon Musk kendisine bir haber ve iletişim ağı kurmak niyetinde. Twitter Files adındaki federal kurumların skandallarını ortaya çıkaran paylaşımları da bunu destekler nitelikte. Musk gazetecilerin skandalları açığa çıkararak aslında devleti koruduğunu belirtmişti.

    Elbette bu hamlelerle Elon Musk’ın seçimlerde Cumhuriyetçilere önemli bir avantaj sağlamak istediği iddiaları da güçleniyor. Zamanında Demokrat olan Jeff Bezos, Washington Post’u satın aldığında da benzer eleştiriler gündeme gelmişti.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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