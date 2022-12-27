400 milyon Twitter hesabı çalındı, Elon Musk’tan para isteniyor

Elon Musk’ın Twitter ile yoğun bir şekilde ilgilendiği bu günlerde bir de hacker saldırısı yaşanıyor. Saldırganlar ele geçirdikleri verileri satmakla tehdit ediyor ve Elon Musk’tan hatırı sayılır bir fidye istiyor.

400 milyon Twitter hesabı çalındı mı?

Aslında 400 milyon Twitter hesabının çalındığı iddiası siber saldırganlara ait. Hudson Rock güvenlik firması ile irtibata geçen saldırganlar ellerinde 400 milyonluk Twitter veri paketinin olduğunu ve bunu karaborsada satmak istediklerini dile getirmiş. Üstelik bu paket içerisinde Vitalik Butterin, Kevin O’Leary gibi pek çok ünlü isim de var.

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Bu kadar büyük bir veri paketini doğrulamak imkânsız ancak DeFiYield platformu bir alıcı bir görünerek saldırganlardan 1000 kişilik bir demo almış ve bu isimlerin doğruluğunu teyit etmiş. Verilerin yılın başlarında keşfedilen bir açık sayesinde elde edildiği belirtiliyor. Daha önce de 17 milyon kişiye ait bir paket karaborsada satışa çıkmıştı.

Saldırganlar paketi hiç kimseye satmamak ve imha etmek karşılığında Elon Musk’tan 276 milyon dolar fidye istiyor. Aksi takdirde veriler üçüncü kişilerin eline geçecek ve pek çok ünlü ismin özel hayatı ifşa olacak. Elbette böyle bir durum Elon Musk’ın isteyeceği en son şey ancak bu denli yüksek bir fidyeyi de öder mi merak konusu.

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