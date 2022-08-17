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    TÜBİTAK yerli Hyperloop teknolojisi için yarışma düzenliyor

    Geleceğin ulaşım sistemi olarak gösterilen Hyperloop teknolojisine yönelik olarak TÜBİTAK RUTE tarafından Hyperloop Geliştirme Yarışması düzenleniyor.              
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    TÜBİTAK yerli Hyperloop teknolojisi için yarışma düzenliyor
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    TÜBİTAK’ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü birimi TÜBİTAK RUTE, geleceğin ulaşım sistemi olarak gösterilen Hyperloop teknolojisi için kolları sıvadı. Hyperloop teknolojileri alanında yetenekleri gençleri keşfetmek için yarışma başlatıldı.

    Tünel içerisinde vakumlu tüpler kullanılarak süpersonik hızda ulaşım teknolojisine Hyperloop adı veriliyor. Çin, ABD, Rusya, Hindistan ve Avrupa ülkelerinde Hyperloop testlerine başlandı. Elon Musk’ın kurduğu The Boring Company isimli şirket de Hyperloop üzerine çalışmalar yürütüyor.

    TÜBİTAK RUTE, Türkiye’de Hyperloop alanındaki çalışmaların artması ve parlak fikirlerin gün ışığına çıkması amacıyla Türkiye’nin ilk Hyperloop Geliştirme Yarışması’nı düzenliyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaya TCDD destek veriyor.

    178 metrelik tünelde yüksek hıza çıkılacak

    Hyperloop Geliştirme Yarışması için 178 metre parkur uzunluğuna sahiptest tüneli hazırlandı. Yarışmacılar, güvenlik prosedürlerine uygun şekilde yüksek hıza ulaşmaya çalışacak. Tünel içi kurulumlar, haberleşme sistemler, ölçüm sistemleri ve manyetik levitasyon (maglev) hareketini sağlayacak altyapı kullanıma hazır hale getirildi.

    TÜBİTAK yerli Hyperloop teknolojisi için yarışma düzenliyor
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    Hyperloop Geliştirme Yarışması'na 57 takım başvurdu. Teknik değerlendirmeler sonucunda 16 takım final etabına kaldı. 16 takıma 25 biner lira bütçe aktarıldı. Yarışmanın final etabı bu hafta TÜBİTAK RUTE Gebze yerleşkesinde düzenleniyor. Kazanan takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde TEKNOFEST Samsun etkinliğinde alacak.

    TÜBİTAK yerli Hyperloop teknolojisi için yarışma düzenliyor
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    Yarışmacı takımlar “Gelişme Raporu”, “Teknik Tasarım Raporu”, “Yarış Öncesi Kontroller” ve “Yarış Değerlendirmesi” başlıkları altında 500 puan üzerinden değerlendirilecek. En yüksek puan alan birinci takıma 50 bin lira, ikinci takıma 40 bin lira ve üçüncü takıma 30 bin lira ödül verilecek. Yarışmada güvenlik prosedürlerine uygun olarak 120 km/h hızı geçen birinci takımın uluslararası bir yarışmaya katılması durumunda yol masrafları karşılanacak.

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