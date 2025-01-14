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    İddia: Elon Musk TikTok'u satın alabilir

    ABD'de TikTok'un yasaklanmasına sayılı günler kala önemli bir gelişme ortaya çıktı. Bloomberg, TikTok'un ABD operasyonlarını Elon Musk'a satmayı değerlendirdiğini iddia etti.
    İddia: Elon Musk TikTok'u satın alabilir
    ABD'de TikTok'un yasaklanmasına sayılı günler kala önemli bir gelişme ortaya çıktı. TikTok'un sahibi ByteDance'ın sosyal medya platformunu Elon Musk'a satma konusunda ön görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor.

    Bloomberg'in haberine göre, Çinli yetkililer TikTok'un yaklaşan yasağı engelleyememesi durumunda, şirketin ABD'deki operasyonlarını Elon Musk'a devretmeyi planlıyor. Kaynaklara dayandırılan haberde, Çinli yetkililerinin TikTok'un ana şirketi Bytedance'in kontrolünde kalmasını tercih ettiği de belirtildi.

    Raporda, TikTok'un ABD operasyonlarının rekabetçi bir süreçle veya hükümet tarafından yapılan bir düzenlemeyle satılabileceği belirtiliyor ve uygulamanın geleceğinin artık yalnızca ByteDance'in kontrolünde olmadığı belirtiliyor. Ancak sürecin nasıl ilerleyeceği yönünde bir fikir birliğine varılamadığı ifade ediliyor.

    TikTok haberi yalanladı

    Bu haberlerden sonra TikTok sözcüsü haberi yalanlandı. TikTok, BBC'ye yaptığı açıklamada "Saf kurgu hakkında yorum yapmamız beklenemez" dedi.

    ABD Yüksek Mahkemesi, ulusal güvenlik tehdidi gerekçesiyle TikTok'un ana şirketi ByteDance'dan ayrılarak ABD'deki faaliyetlerini satması ya da ülkedeki faaliyetlerini durdurması yönünde karara varmış ve son tarih olarak 19 Ocak'ı işaret etmişti. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise, Yüksek Mahkeme'den TikTok kararını 20 Ocak'ta göreve başlayana kadar ertelemesini ve böylece kendisine bir çözüm arayışı için zaman tanımasını istemişti. Uygulamanın ABD'deki geleceği hala büyük soru işareti oluşturuyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-14/china-discusses-sale-of-tiktok-us-to-musk-as-one-possible-option?embedded-checkout=true https://tr.euronews.com/business/2025/01/14/musk-tiktoku-satin-alacak-mi-sosyal-medya-platformu-teknoloji-milyarderine-hayir-diyor
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