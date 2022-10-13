Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk'ın 'Yanık Saç' parfümü saatler içerisinde 20 bin adedin üzerinde satıldı

    Daha önce Tesla ve Boring Company üzerinden şort, tekila ve alev silahı gibi ürünler satan Elon Musk'ın son çılgın projesi 'Yanık Saç' isimli parfüm oldu. Musk'ın parfümü kısa sürede 20 bin adet sattı
    Oy Ver
    Elon Musk'ın parfümü kısa sürede 20 bin adet sattı
    Elon Musk bazen öyle bir açıklamada bulunuyor ki duyanlara şaka gibi geliyor. Musk'ın 'Yanık Saç' isimli bir parfüm satacağını duyurması da ilk etapta böyle bir etki yarattı.

    Ancak ünlü isim bu konuda gayet ciddi ve hatta sipariş sayısı saatler içerisinde 20 bin adedi aşmış durumda. The Boring Company isimli şirket üzerinden satışa çıkarılan, kırmızı şişesiyle dikkat çeken parfümün fiyatı 100 dolar. Yani yeraltından ulaşım için tüneller kazmak niyetiyle kurulan bir şirket, parfüm satışından 2 milyon dolar gelir elde etmiş oldu.

    Burnt Hair yani Yanık Saç isimli parfümün gerçekte nasıl kokacağı merak konusu. Ayrıca Musk, parfümü almak isteyenlerin DOGE ile ödeme yapabileceğini de duyurmuştu. Öte yandan Musk'ın bu konuyla alakalı attığı tweetler fazlasıyla eğlendiğini gösteriyor.

    Resmi Twitter hesabında profilini 'Parfüm Satıcısı' olarak güncelleyen Elon Musk, gün içerisinde "Yarın 1 milyon dolarlık Yanık Saç parfümü satıldığına dair haberleri görmek için sabırsızlanıyorum" ve "Lütfen parfümümü alın, ben de böylece Twitter'ı alabileyim" şeklinde tweetler attı.

    Yanık Saç parfümü Elon Musk'ın ilk sıra dışı projesi değil. Daha önce Tesla üzerinden kırmızı renkli şort ve Teslaquilla isimli tekila satılmıştı. Ayrıca The Boring Company de daha önce 500 dolara alev silahı satmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız