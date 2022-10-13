Elon Musk'ın 'Yanık Saç' parfümü saatler içerisinde 20 bin adedin üzerinde satıldı

Ancak ünlü isim bu konuda gayet ciddi ve hatta sipariş sayısı saatler içerisinde 20 bin adedi aşmış durumda. The Boring Company isimli şirket üzerinden satışa çıkarılan, kırmızı şişesiyle dikkat çeken parfümün fiyatı 100 dolar. Yani yeraltından ulaşım için tüneller kazmak niyetiyle kurulan bir şirket, parfüm satışından 2 milyon dolar gelir elde etmiş oldu.
Burnt Hair yani Yanık Saç isimli parfümün gerçekte nasıl kokacağı merak konusu. Ayrıca Musk, parfümü almak isteyenlerin DOGE ile ödeme yapabileceğini de duyurmuştu. Öte yandan Musk'ın bu konuyla alakalı attığı tweetler fazlasıyla eğlendiğini gösteriyor.
Resmi Twitter hesabında profilini 'Parfüm Satıcısı' olarak güncelleyen Elon Musk, gün içerisinde "Yarın 1 milyon dolarlık Yanık Saç parfümü satıldığına dair haberleri görmek için sabırsızlanıyorum" ve "Lütfen parfümümü alın, ben de böylece Twitter'ı alabileyim" şeklinde tweetler attı.
Yanık Saç parfümü Elon Musk'ın ilk sıra dışı projesi değil. Daha önce Tesla üzerinden kırmızı renkli şort ve Teslaquilla isimli tekila satılmıştı. Ayrıca The Boring Company de daha önce 500 dolara alev silahı satmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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