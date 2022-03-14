Elon Musk: "Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin satmayacağım"

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Tesla CEO’su Elon Musk, bugün Twitter üzerinden takipçilerine önümüzdeki birkaç yıl içinde olası enflasyon oranı hakkında paylaşım yaptı. Bilindiği üzere Elon Musk sık sık Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeyi başarıyor. Musk bu kez yaptığı bir paylaşım ile Dogecoin’i hareketlendirdi.

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile ABD’deki enflasyon oranlarının ilerleyen süreçlerde hangi seviyelerde seyredebileceğine yönelik paylaşımda bulundu.

Bu paylaşıma MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor’dan yanıt geldi. Saylor, “Tüketici enflasyonu tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın devam edecek ve varlık enflasyonu tüketici enflasyonunun iki katı oranında olacak. Daha zayıf para birimleri çökecek ve sermayenin nakit, borç ve değer stoklarından #Bitcoin gibi kıt varlıklara kaçışı yoğunlaşacak” ifadelerini kullandı.

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Saylor’un bu yanıtına Elon Musk da şu şekilde yanıt verdi:

“Genel bir ilke olarak, bu başlıktan tavsiye arayanlar için, enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda dolar yerine iyi ürünler yaptığını düşündüğünüz şirketlerde hisse senedi ya da ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak genellikle daha iyidir. Bitcoin, Ethereum veya Doge’a hala sahibim ve ne olursa olsun satmayacağım.”

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