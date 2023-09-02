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    Elon Musk'ın şirketi iPhone'lar için uydu fırlatacak

    Apple'ın iş ortaklarından uydu ağı operatörü Globalstar, iPhone'lardaki uydu iletişimi özelliği için Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile 64 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.

    Elon Musk'ın şirketi iPhone'lar için uydu fırlatacak Tam Boyutta Gör

    Apple'ın uydu ortağı Globalstar, Elon Musk'ın şirketiyle iPhone'lardaki SOS acil durum uydu işlevinin kapsamını genişletmek için bir sözleşme imzaladı. SpaceX, Apple'ın cihazları için için yeni uydular fırlatacak. SEC dosyasında açıklanan iki şirket arasındaki anlaşmaya göre Globalstar SpaceX'e 64 milyon dolar ödeyecek.

    Apple geçtiğimiz yıl yeni iPhone 14 modelleriyle birlikte SOS uydu arama hizmetini başlattı. Bu teknoloji iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in WiFi veya hücresel bağlantı olmadığında acil servislerle iletişime geçmesini sağlıyor. Bu özellik aynı zamanda en yeni Apple Watch 8 ve Ultra'da da mevcut.

    Apple, uydu iletişimi için ücret alacak

    Globalstar, Apple'ın bu girişimdeki ortağı ve söz konusu uyduları yönetiyor. Lansmanda Apple, bu özelliğin iki yıl boyunca ücretsiz olacağını söyledi, ancak ne kadara mal olabileceği konusunda henüz bir bilgi vermiş değil. Globalstar'ın SpaceX'e ödediği 64 milyon dolar muhtemelen uyduların işletme maliyetinin sadece bir kısmı ve bu nedenle Apple'ın SOS seçeneğini kullanmak isteyenlerden ücret alması kesin diyebiliriz.

    Elon Musk'ın şirketi iPhone'lar için uydu fırlatacak Tam Boyutta Gör

    Globalstar, mevcut ve gelecekteki ağ kapasitesinin %85'ini Apple iPhone'lara tahsis etmeyi, tüm personel, yazılım, uydu ve diğer sistemleri sağlamayı ve sürdürmeyi, talep edilen minimum kalite ve kapsama standartlarını korumayı kabul etti. Hizmet Fransa, Belçika, Kanada, Avusturya, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD'de kullanılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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