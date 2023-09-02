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Apple'ın uydu ortağı Globalstar, Elon Musk'ın şirketiyle iPhone'lardaki SOS acil durum uydu işlevinin kapsamını genişletmek için bir sözleşme imzaladı. SpaceX, Apple'ın cihazları için için yeni uydular fırlatacak. SEC dosyasında açıklanan iki şirket arasındaki anlaşmaya göre Globalstar SpaceX'e 64 milyon dolar ödeyecek.

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Apple geçtiğimiz yıl yeni iPhone 14 modelleriyle birlikte SOS uydu arama hizmetini başlattı. Bu teknoloji iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in WiFi veya hücresel bağlantı olmadığında acil servislerle iletişime geçmesini sağlıyor. Bu özellik aynı zamanda en yeni Apple Watch 8 ve Ultra'da da mevcut.

Apple, uydu iletişimi için ücret alacak

Globalstar, Apple'ın bu girişimdeki ortağı ve söz konusu uyduları yönetiyor. Lansmanda Apple, bu özelliğin iki yıl boyunca ücretsiz olacağını söyledi, ancak ne kadara mal olabileceği konusunda henüz bir bilgi vermiş değil. Globalstar'ın SpaceX'e ödediği 64 milyon dolar muhtemelen uyduların işletme maliyetinin sadece bir kısmı ve bu nedenle Apple'ın SOS seçeneğini kullanmak isteyenlerden ücret alması kesin diyebiliriz.

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Globalstar, mevcut ve gelecekteki ağ kapasitesinin %85'ini Apple iPhone'lara tahsis etmeyi, tüm personel, yazılım, uydu ve diğer sistemleri sağlamayı ve sürdürmeyi, talep edilen minimum kalite ve kapsama standartlarını korumayı kabul etti. Hizmet Fransa, Belçika, Kanada, Avusturya, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD'de kullanılabiliyor.

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Elon Musk'ın şirketi iPhone'lar için uydu fırlatacak